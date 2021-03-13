【本報訊】健身室群組疫情持續爆發，昨新增三間健身室因有一宗或以上確診個案需要接受強制檢測，包括上環House of Fitness、中環Athletic Club及H Kore的太古坊分店。多間爆疫健身室正停業清潔，House of Fitness負責人吳卓豪表示，一名健身教練周四初步確診，已立即安排人員清潔及消毒所有器材，批評對政府抗疫表現，「心入面舉晒中指」。

健身室群組涉及至少十多間健身室，全部位於港島區。位於中環砵甸乍街的ONE Personal Trainer早前有一名健身教練確診，健身室在Instagram專頁公佈，其餘健身教練已接受病毒檢測，全部呈陰性，另有兩名教練屬確診患者的密切接觸者，須接受隔離檢疫。

憂一刀切勒令停業

同樣有一名健身教練確診的H Kore則在Instagram賬戶轉載一名健身教練的帖文，認為近日健身室群組爆發不是任何人的錯，亦不應苛責健身從業員。

位於上環的House of Fitness因錄得確診個案而納入強檢名單，其負責人吳卓豪指，該確診患者是中心一名健身教練，他周四初步確診，翌日確診。健身中心已即時派員為健身室及所有器材徹底消毒，亦已設立24小時熱線，為接受強檢會員提供支援。

業界均擔心健身中心又被勒令停業，吳卓豪指，對政府抗疫表現「心入面舉晒中指」，形容業界防疫措施「一直做得比政府更加緊，未有安心出行已經開始幫會員登記資料，如果要停業真係好無奈」，希望政府不要一刀切要求停業。