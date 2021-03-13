71歲的律師黃國桐1月初被指涉嫌協助12名「送中」港人被捕，網上一片哀鳴，「桐叔」往事逐一曝光被懷念；黃被警方押送到其區議員辦事處搜證時，

反鏗鏘高呼振作同路人：「堅持民主、法治、人權，唔好放棄！」黃國桐過去多年為香港民主運動付出，也為他賺得港版「逆權律師」之名。

逾30年從政路，貼地又開明；近年為被捕抗爭者任義務律師，「一齊留低唔走」的承諾，幾多人能夠堅持到底？本報走訪黃的新知舊雨，立體記載獲手足尊稱的「桐爺」，如何撼動人心。

記者：陳嘉裕

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【90後區佬：只為情義不為名利】

黃國桐在1月中被警方國家安全處拘捕，指控涉嫌協助潛逃期間遭內地拘捕的12港人。雖然黃獲釋時已近深夜，當晚仍有不少朋友及支持者在警署外守候，在黃獲釋一刻高呼「辛苦晒黃生」、「撐住呀桐爺」，90後的沙田區議會副主席黃學禮、區議員李志宏和馮達浚更即場送上公仔麵、方包和餐肉支援他們暱稱的「老蛤蟆」（註：訪問在馮達浚於2月28日被控違反國安法前進行）。

25歲的李志宏憶述2015年區議會選舉時，他為黃學禮助選，途經大圍一間麵店時，多次遇見時為黃大仙區議員、經常在電視講解法律知識的黃國桐，一身街坊裝「自己淥麵自己食」，當下感到極大反差，主動上前攀談，之後不時請教法律意見及選舉經驗，成為二人相熟的契機。

誓言「一齊留低唔走」

「佢（黃國桐）真係無架子」，同樣25歲的馮達浚補充，自己在前年區選前夕認識黃國桐，當時視他為「長輩」，熟絡後發現黃是性情中人、說話直接，馮在區選後繼續服務地區，黃國桐亦樂於提供協助。

隨着多次的聚會，他們越走越近，李志宏形容黃為人隨性，相處時絲毫沒有年齡差距。2019年的反修例風波，黃國桐多次義助被捕抗爭者及年輕從政者。近日因初選被落案指涉串謀顛覆國家政權的馮達浚憶述，上月初他與52名民主派因涉違反國安法被捕時，黃國桐多次到警署支援，「我第一個電話就打畀佢（黃國桐）……（晚上）8點幾就話有律師搵我，桐哥嚟搵我……唔淨止係法律支援，佢都會show support（表示支持），大家兄弟也好，朋友也好，（若果被捕）佢都會過嚟搵大家」。馮續說，黃國桐雖然工作繁忙，即使1月初被捕後仍陪他進行錄影口供，完成保釋前黃更安撫其家人，「我真係好感激，好感受到佢對大家嗰份情義」。

過去一年，香港人都在討論「去或留」，成為政權眼中釘的黃國桐既有理由、也有條件離開香港，但他卻在一次飯敍向兩位年輕朋友承諾「一齊留低唔走」，他們相信這也是黃國桐對香港人的誓言。馮達浚說，黃國桐過去、現在所做的一切都是因為深愛香港，也成為他與年輕人相交的共通點，「佢完全唔係為名為利，我諗佢純粹個心就係好想幫，佢願意用佢嘅時間，甚至無啦啦走去瞓街，我都可以話佢唔係要博鏡頭或者點，佢個人就係咁，為咗achieve（實踐）嘅事，佢會願意做啲外人認為好儍嘅事」。

【政壇戰友廖成利：沒有律師的「職業病」】

作為資深區議員的黃國桐，歷年在民主路上一直與香港人並肩。黃國桐前黨友、曾任民協前主席的黃大仙區議員廖成利向本報憶述與黃30年來的民主歲月，笑說黃作為港英時代的精英，卻沒有律師的「職業病」：「（當時）好多律師都住『堅尼地』，同居民好多距離，點去打破都唔係容易，佢係一個好好示範」。

專業與地區結合先鋒

廖形容，黃國桐是「專業與地區結合嘅先鋒」，如花心思時間處理求助個案，並為市民提供單對單的法律援助等，為民主派日後「做區」定下基礎。黃同時以律師身份為居民爭取保障，實踐民協主張的「民主、民生、民權」新三民主義。

黃國桐昔日在社區播下的種子，時至今日也不斷滋長。黃被捕當日，有網民稱黃是其「恩人」，五年前身兼D100主持的黃曾以義務律師身份，分文不收協助他處理法律問題；廖成利也說，黃國桐被捕後，有街坊走到彩雲東的議員辦事處（黃國桐自2004年起連續三屆當選彩雲東區議員，2019年區選因風雲計劃廖成利接棒了彩雲東選區，黃轉戰太子）表達關心。

【好友桑普：佢置生死於度外】

與黃國桐私交甚篤的台灣香港協會理事長、時事評論員桑普說：「佢點解要留低呢？行公義係一件好重要嘅事，﹙而且﹚佢認為留喺香港先可以發揮更重要嘅角色。（反修例）咁多個月來，佢幫到幾多（被捕）年輕人，喺警署陪佢哋接受盤問，最後要幫佢哋保釋。（用法律知識幫年輕人）係佢嘅功能，亦都視為自己使命」。

桑普形容，目前是黃國桐法律生涯中為民主、公義和自由發光發熱的時刻，相信黃會用盡生命守護支持民主自由的人、捍衞抗爭者的人權，「我諗佢置生死於度外，喺有限生命入面點繼續發光發熱，幫到要幫助嘅人，先至係佢覺得餘生最重大、最重要嘅使命。」