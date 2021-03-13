【本報訊】有市民廚房鋅盆渠淤塞，在網上找通渠公司通渠卻被收取天價9,600元通渠費，質疑被騙。有10年經驗的通渠師傅李先生指9,600元的確收費過高，狠批涉事兩名師傅手法「低莊」，建議市民施工前向通渠師傅問清楚所用方法及收費細則，並要對方詳列每項維修費用。

消委會近年接69宗投訴

李師傅指，鋅盆污水會由屋內渠流至公用「大喉」，若然真的「塞到出面條渠」，可使用長達20米的高壓槍通渠，收費介乎1,000至3,000元；若高壓槍無效便要在外牆搭棚通渠，搭棚費6,000元起，通渠費2,000元，工程約兩小時。他補充，更換一條新的鋅盆渠約需一萬元，收費「9,600蚊不如換咗條渠啦」。

香港管綫專業學會前會長黃敬坦言業內難免良莠不齊，直言今次事件「尷尬」， 因事主父母自願付費，「有人同意咗……錢畀咗亦都係承諾嘅一部份」。

消委會指，由2018年至2021年1月共收到69宗涉及通渠投訴，涉款逾80萬元，當中涉及銷售手法及收費問題。業界建議市民光顧通渠公司前應自行格價，施工前要通渠師傅詳列維修費用清單及事項，最理想是找相熟師傅維修。平日亦要預防渠管淤塞，如廚房鋅盆渠淤塞一般由廚餘和油份所致，可放隔渣器隔走廚餘，日常也可倒入熱水溶解油份；而市民可定時清洗在鋅盆底的U形隔氣管，減少塞渠風險。