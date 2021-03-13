長期服用中藥和針灸可緩解過度活躍問題，而日常配合亦非常重要，醫患合作效果才更好。

【戒口】

短時間的痰火濕，都會令氣更難聚降，所以要盡力避免增加這些食物，如味精、蠔油、濃味或精製食品、老火湯、螺頭、花膠、雞精、辣、炸、焗，食用後半天至一天，很易出現眠不佳，難集中，更躁動。這些都是港人最愛，但平常人食也害處甚多，而過度活躍或心神不安的大人小朋友就更要可避則避。

【周邊小病要治療】

大便不通或兩天一次，心氣難降，使人難集中；晚上呼吸稍粗、鼻敏感使氣聚在頭，令人易躁動；受風，雖未見感冒，或只見皮膚極小異樣，已可令全身氣運行稍不暢，總是有點不受控。

這些微乎微乎，至於無形的，都極左右治療，影響生活，醫師要問，但也要勞煩家長留意。

【動靜陰陽配合】

欲速不達，物極必反，要緩緩的。

大腦、集中力、臟腑，跟肌肉一樣，都可以訓練，但休息同樣重要。大法都是，一收一放，一陰一陽，一緊一鬆。

喜則氣緩，但過份興奮，就心氣散亂，大人易出現心悸，小朋友不懂表達，就整周都易躁動不安。所以玩樂一定要有，亦要知止。

集中多久，放鬆多久？訓練時間、強度，因人而異，隨成長而變。「無有定法」，「百千億化度，隨其根性而度脫之」， 家長要勞心勞力的試出和更新量度。

【放鬆玩樂】

選他喜愛的，不是你喜愛的。

人人興趣不同，可以培育，不要勉強。

有人投訴老公打機、玩高達、踢波，亦有人不想跟老婆行商場shopping，而小朋友也可表達自己不滿，但由於表達能力不足，很多時會被解讀為「發癲」、「不受控」、「唔乖」。

小孩喜愛跑或踩單車，放假就容許他做吧，他不喜愛陪行商場，能捱到半小時，已算做得很好，想要長時間點，就應歸類為訓練部份。

【食多啲】

平常就可， 但可偏向平和的補腎和收氣，如新鮮蓮子、淮山、百合、栗子。

【家長都要治療】

家長都要治療，照顧者身心勞累，從無休息，亦不敢休息，不用擔心會不會弄出病來，因為一定會。食藥「吊命」是希望可以有能力提供更好的給小孩。

上面寫的，只須隨力所能，你們平日已夠累！正確反思，不需自責，正向改善就可。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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