【本報訊】元朗太陽島英文幼稚園一名5歲學童初步確診，衞生防護中心指出，幼童通常較難長時間戴好口罩，該學童一旦確診，部份同學可能需送入檢疫中心隔離。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，元朗朗日路形點II的元朗太陽島英文幼稚園元朗分校一名5歲小童初步確診，小童居於元朗石湖圍，星期一及五回校上課，其餘時間在家中進行網上課堂，3月5日最後上課，6日開始發燒，曾經到私家診所求醫。

張竹君表示，一般來說，幼稚園、幼兒園及playgroup的小童由於年紀小，較難長時間戴好口罩，該名小童若確診，中心將視乎上課時的活動情況及有無戴好口罩，部份「同學仔」可能需要送入檢疫中心隔離。

太陽島向傳媒表示，前晚接到元朗分校家長通知，有一名下午班同學確診，校方已通知其他家長，分校昨日起停課，校舍會清潔消毒。

啟歷學校毋須隔離

元朗分校教員在3月8日曾定期檢測，全部呈陰性，現時會安排教員再檢測多一次。

有傳媒報道，薄扶林啟歷學校因一名教師確診，有20名8至9歲學童要送往檢疫中心，張竹君澄清，曾研究是否需將該批學童送往檢疫，但其後調查清楚，該批學童年紀較大，上課時都有戴口罩，課堂上純粹教書，無其他密切接觸的活動，所以決定只要求學童強制檢測，並無學童被隔離。