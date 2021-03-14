全國人大以「完善」為名閹割香港選舉制度，復辟立法會選委會議席，又增設資格審查委員會對參選人進行審查。身兼行會成員的立法會議員、民建聯張國鈞在港台節目《城市論壇》稱，若然選舉制度不作出改變，擔心一國兩制未能持續，「唔係普唔普選嘅問題，係無咗一國兩制、無咗香港特別行政區嘅問題」，上屆區選落敗的他又支持取消選委會中117個議員議席。立法會議員鄭松泰質疑香港婦聯等新增為第五個界別委員是「摑咗民建聯一巴」。

全國人大出手「改革」香港選舉制度，直選議席會被削減、並增加民主派的參選難度，輿論直指是「民主倒退」。非建制立法會議員鄭松泰認為，人大「改革」選舉的方案違反普及而平等選舉的原則，但他指倒退只是觀點與角度問題，無論選委人數增、抑或增加超區議席都不會增加民主成份，因為「普選係有同無嘅分別，唔係普選就唔係普選」。新民黨前南區區議員陳家珮認為，選委會人數增加，代表性也隨之增加。

對於選委會將新增第五個界別，加入包括全國婦聯、全國青聯等全國性團體香港成員的代表，鄭松泰質疑是「臨時拉夫」，直問「婦聯對國家情況有幾了解？」又認為此改動反映既有建制派代表未能反映北京聲音，「摑咗張國鈞、民建聯一巴」。張國鈞反駁，不認同民建聯無法取得中央信任，曾是全國青聯委員的他並指，全國性團體香港成員的代表有不同人才，可以代表社會各界。

黃偉豪：市民投票和參選的意欲會減低

中大教授黃偉豪則指，香港政制本身存在矛盾，特首既要向中央負責，也要向香港市民負責，目前的「改革」將令特首傾向對中央負責，建議政府解釋特首之後如何向香港市民負責、以及如何達致《基本法》普選的方法。

提到立法會由70席增至90席，並加入選委互選產生的議席，張國鈞認為香港現有選舉制度過於民粹，單以地區直選主導，政府難以推動小區利益的施政，而選舉「改革」可發揮減少民粹的作用。他直認作為參與直選的政黨，直選、功能、選委各30席的比例最好，但若人大作出其他決定，民建聯可以適應。

黃偉豪預計，市民此後的投票和參選的意欲會減低，部份人因所支持的候選人無法入閘而拒投票，也有參選人擔心「愛國者」未必有客觀指標，若未能通過資格審查委員會審查，會否因為被視為「唔愛國」而變成犯罪，會形成寒蟬效應。惟張國鈞指，只有試圖違反「愛國者原則」的人才會不斷要求提出指標，並以一夫一妻為喻：「成日有人問點係忠於伴侶，同女性朋友睇戲算唔算？拖吓手仔算唔算？你其實心裡有答案，從而旁敲側擊提出質疑」，批黃危言聳聽。

人大公佈的決定中未有提及會否保留117席區議員選委議席，陳家珮傾向支持保留，指個人意願是不希望有太大轉變，張國鈞則指有區議員利用區議會主張港獨、未能發揮應有作用，認為區議員應回歸地區上應有功應，而非在政制上有角色，促取消區議員在選委會的議席。

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