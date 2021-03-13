善款未足夠，請善長繼續支持。

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58歲的「碧姨」沒有「三高」的病況，但於2020年7月發現雙眼患上黃斑病變，醫生建議她注射眼針治療以穩定視力，以免病情繼續惡化。

醫生建議「碧姨」的眼針注射屬自費藥物，每支眼針費用將7,000元，醫生亦建議「碧姨」需要接受至少6次眼針的療程，而整個療程費約42000元。

「碧姨」想靠自己的能力生活，但因眼疾而影響找工作，她擔心因無力應付藥費以致永久失去視力。「碧姨」亦擔心視力再差，會影響日常生活，她盼望能獲善長的援助，搶救日漸消失的視力。「碧姨」現無力負擔自費眼針藥費，請支持她，使她的情況有改善。「蘋果日報慈善基金」關顧主任正關注她的情況。

「碧姨」暖流之友編號：C4740

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

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– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「碧姨」，請於入數紙／支票背面寫上其C4740暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。