本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍未穩定，昨日（14日）新增24宗確診，全屬本地感染，10宗沒源頭；初步確診逾20宗，其中1宗沒源頭。西營盤URSUS Fitness感染群組多10宗確診，累計109宗，另有10多宗初步確診，成為本港第二大感染群組，更播毒至鴨脷洲港灣國際學校。該校至少3名教師中招，41名師生和助教要入隔離營檢疫，全校須強制檢測。

URSUS群組不少患者非富則貴，多人住在半山富豪聚居地帝景園，以及區內一眾豪宅。政府連續2晚在半山突襲封區，昨晚起圍封帝景園1至5座，以及薄扶林道5棟住宅，禁足到訪者並即晚檢測。URSUS群組已令至少7間學校、約90座大廈及約60個工作場所要強制檢測。

另外昨日有20多宗初步確診，當中有1宗源頭不明以及1宗未能確定。未確定個案為一名居於小西灣邨瑞發樓，任職咖啡師的20歲女子，會到銅鑼灣East Latte和太古的Pacific Coffee工作，患者需要再化驗才確定是否確診。

不明源頭初步確診為81歲退休男子，居於太子松齡（德豐）護老中心2樓，安老院自農曆新年後已無訪客探訪，相信男子的感染源頭來自無症狀感染者，可能為院舍員工或院友。男子常與院友在大廳用膳及閒談，其間不戴口罩。他未有離開過院舍，3月13日發病，被送往廣華醫院。院舍約30名院友及員工被列為密切接觸者，要送往檢疫中心。衞生署將向院舍其他員工派發樣本收集樽。

政府周一凌晨公告，有22棟大廈、5個工作處所及3間學校被納入強制檢測，其中西營盤荔安里3至5號時利樓、荔安里7至13號利安大廈及茘安里4至10號良基大廈，因為污水被驗出呈陽性反應，而被納入強制檢測。而工作場所方面，國際投資大行摩根士丹利亞洲的辦公室，亦被納入檢測。

根據公告，任何於3月1至14日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於3月17日或之前接受檢測。受檢人士若在3月12至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月14日強制檢測名單

●大埔新興花園康仁閣

●紅磡黃埔花園第9期百合苑第1座

●香港仔田灣鴻福苑鴻澤閣

●荃灣愉景新城第2座

●半山羅便臣道嘉兆臺第1座

●將軍澳康盛花園第2座

●元朗錦田高埔村22及22A號

●屯門瓏門2期7座

●跑馬地雲臺別墅C及D座

●半山般咸道濂溪別業

●何文田金百利大廈

●上環普慶坊寶慶大廈

●半山西摩道香港花園C及D座

●西營盤干諾道西維港峰

●將軍澳健明邨健華樓

●將軍澳健明邨健暉樓

●大埔富善邨善翠樓

●上環水坑口街24至26號

●銅鑼灣禮頓道禮智大廈

污水樣本檢測呈陽性

●西營盤荔安里3至5號時利樓

●西營盤荔安里7至13號利安大廈

●西營盤茘安里4至10號良基大廈

工作場所

●機場空運中心商務大樓8樓億群集團有限公司

●西九龍環球貿易廣場32樓摩根士丹利亞洲有限公司

●尖沙嘴香港瑰麗酒店

●啟德沐泰街地段第6565號地盤

●尖沙嘴力寶太陽廣場14樓1401及1414室美商新生命香港分公司

學校

●九龍塘官立小學

●太陽島英文幼稚園（元朗分校）

●九龍真光中學

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

由於有多棟大廈納入強制檢測，政府周一（15日）起，會於香港仔鴻福苑鴻澤閣、堅尼地道7號聖若瑟書院、九龍灣啟歷學校、荃灣愉景新城A期、大埔富善邨露天廣場、屯門瓏門7座、將軍澳康盛花園及將軍澳健明邨健暉樓增設流動採樣站，而教育局九龍塘教育服務中心外會延至3月16日開放。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月21日）

●中環愛丁堡廣場（至3月21日）

●黃大仙廣場（至3月21日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月21日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月21日）

●元朗安興遊樂場（至3月21日）

●天水圍天瑞體育館（至3月21日）

●屯門建生社區會堂（至3月21日）

●沙田大會堂廣場（至3月21日）

●大埔社區中心籃球場（至3月21日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月21日）

供重開場所之強檢職員

●修頓遊樂場（至3月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供該區須強檢居民及職員

●香港仔鴻福苑鴻澤閣兒童遊樂場（3月15至16日）

●鴨脷洲海怡半島第二期怡麗閣平台（至3月15日）

●修頓遊樂場（至3月15日）

●西營盤李陞街遊樂場（至3月16日）

●堅彌地城遊樂場（至3月16日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月16日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月15日）

●北角丹拿花園4樓花園平台（至3月15日）

●牛池灣彩輝邨彩華樓對出空地（至3月15日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

●愉景新城平台花園（3月15至16日）

●屯門鄉事會路83號瓏門5樓平台（3月15至16日）

●富善邨露天廣場（至3月16日）

●將軍澳日出康城首都L1層第5座出口外空地（至3月15日）

●將軍澳康盛花園籃球場（3月15至16日）

●將軍澳健明邨健暉樓對出空地（3月15至16日）

●愉景灣康慧台康頤閣地下對出空地（至3月15日）

供該區須強檢學生及職員

●薄扶林域多利道250號西島中學（至3月16日）

●聖若瑟書院（3月16日）

●九龍塘地鐵站E出口對出停車位置（至3月16日）

●啟歷學校（3月15至16日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月14日16:40）

11,281宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多16人出院（第7175、10929、10937、10943、10956、10970、11003、11020、11043、11053、11084、11107、11116、11119、11125、11191號個案），

共10,755人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

268名確診者仍留醫；

13人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10851、10942、10984號個案）、

10人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10865、11040、11055號個案），

其餘245人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月14日11:20）

兩岸疫情最新數字：大陸周六（13日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海4宗、福建2宗，內蒙古、江蘇、廣東及陝西各1宗。大陸累計確診90,044宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診984宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月15日06:10）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.19億，全球死亡人數超過265萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,943萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53萬。巴西確診人數超過1,148萬，死亡人數超過27.8萬。印度確診人數超過1,135萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）周日表示，覆查英國和歐盟1,700萬接種者的安全數據後，無證據接種牛津／阿斯利康武漢肺炎疫苗後血栓風險會增加。不過，愛爾蘭和荷蘭周日先後宣佈暫緩為公眾注射阿斯利康疫苗。

阿斯利康表示，仔細覆查過安全數據後，發現不到其疫苗有增加肺動脈栓塞（Pulmonary embolism）、深層靜脈栓塞症（ Deep Vein Thrombosis）、血小板減少症（Thrombocytopenia）風險的證據。

●法國勞工與社會事務部長博爾內（Elizabeth Borne）周日宣佈自己確診感染武漢肺炎。她在社交網站發文說，她的病毒檢測結果呈陽性，「有一些症狀，但目前身體狀況良好」。她表示將遙距工作，並提醒法國民眾保護好自己和家人。

法國傳媒報道，法蘭西島大區由於醫療資源緊張，該地區醫院上周六開始向其他地區轉移武肺患者。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,430,724 (534,810)

巴⻄ 11,483,370 (278,229)

印度 11,359,048 (158,607)

俄羅斯 4,341,381 (90,558)

英國 4,271,710 (125,753)

法國 4,131,872 (90,583)

意⼤利 3,223,142 (102,145)

⻄班牙 3,183,704 (72,258)

⼟⽿其 2,879,390 (29,489)

德國 2,578,843 (7,342)

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