北京至今未就立法會90個議席分佈為建制派指路，聲稱要聽取「各界」意見。在建制陣營中走極左路線的工聯會吳秋北率先指立法會內選委會應有50席，多於功能組別及直選的各20席，有商界中人直言機會不大屬「廢噏」，指雖然「432」、即選委會、功能及直選議席依次分佈為40席、30席及20席的方案獲不少人支持，但三組各30席的「333」方案，北京至今未排除，但由於中央未拍板，建制政黨不敢貿然表態。

民建聯主席李慧琼今日出席中共部門舉行的座談會後，多次被問及該黨屬意的立法會議席分配方式時拒明確表態，與此同時，身兼該黨副主席的張國鈞今日突然主動見傳媒，「澄清」有報章指他認為「3界別各30席（333方案）最好」的說法不正確，特別重申該黨至今未就立法會議席分配方案有定案，更指身為行會成員的該黨成員葉國謙於報章訪問中公開力撐「333」方案，僅屬葉的個人看法。

有支持「333」方案的商界人士認為，民建聯刻意澄清又割席，至今拒表明立場，源於仍未掌握北京心意，擔心押錯注時極難看，「佢哋仲要係有譚耀宗喺上面（做全國人大常委），所以更加唔可以亂講」，他評估，北京仍有機會落實「333」方案；而工聯會立法會議員黃國健接受查詢時也指吳的「522」方案屬其個人看法，工聯會至今未商討來屆立法會組成具體方法。

商界指來屆特首露端倪

對於選委會新增300個愛國政團議席會令商界勢力大減，該商界中人指，目前與商界相關的選委議席超過100個，新增的300選委中料不少具商界背景，相信不論選委會如何改組，也不會動搖商界現於選委會有的議席數量。

他更認為在北京「全面管治權」下，香港未來只餘發揮國際金融中心的角色，相信現時遭美國制裁、難再到外國宣傳香港角色的林鄭將難以勝任，連任機會不大，他個人認為，港交所早前獲中央「開綠燈」，聘請首名外籍CEO歐冠昇（Nicolas Aguzin），正是想加強香港對外角色，由此可見端倪，相信有金融背景的港交所前行政總裁李小加、金管局前總裁陳德霖及財政司司長陳茂波等都有機會問鼎下屆特首。

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