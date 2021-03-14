【本報訊】本港疫情反彈，昨日錄得十宗源頭不明確診個案，其中一名44歲搭棚工人本月7日例行檢測呈陰性，惟五天後即發病並確診，五名與患者共用一室更換制服的同事須強制檢疫。有建造業界人士指，例行檢測有空窗期無可避免，若加密檢測將令工人反感。

本港昨錄得十宗源頭不明確診個案，是2月至今第四度錄得雙位數字個案，對上一次出現在上月27日。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，多宗無源頭個案顯示社區有頗多傳播鏈，有較多隱形病人或不明的社區傳播，情況並不樂觀。

共用更衣室 五同事送檢

十宗不明源頭確診分佈不同行業及地區，其中一宗個案是一名44歲的搭棚工人，受聘於匯寶棚業，在啟德沐泰街私人屋苑地盤工作，地盤承建商為保華建業。由於地盤工人須定期檢測，患者本月7日例行檢測時呈陰性結果，惟本月12日發病，感到身體不適後提早檢測並確診，同日為最後一天上班。患者負責搭棚，與其他地盤工人較少接觸，與他共用房間更換制服的五名同事被列為密切接觸者，要送往檢疫中心。患者家住元朗錦田高埔村，平日會去元朗大橋街市。

另一名在傳銷公司工作的39歲男子亦告確診，他居於屯門瓏門7座，任職位於尖沙嘴力寶太陽廣場14樓的New U Life，負責物流、財務等職務。病人本月9日最後上班，同日發病，向私家醫生求診及留樣本檢測後證實確診。歐家榮補充，患者在傳染期未有對外演講，該辦事處亦沒有開放舉辦活動。

另外，一名居於香港仔鴻福苑鴻澤閣的55歲主婦本月9日發病，翌日求醫並留下樣本後確診，平日主要去香港仔街市，亦有與朋友行山。前日初步確診、昨轉為確診的元朗太陽島幼稚園5歲K2女學生，其49歲父親亦已確診，他沒有病徵，本月13日的檢測呈陽性。至於本月10日曾到佐敦同昌商業大廈My Fitness Yoga上堂的48歲主婦亦轉為確診，健身室須關閉14天，與患者同堂的八名學員送檢疫中心。

對於有工人例行檢測五天後中招，建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清表示，檢測空窗期在所難免，工人只能加強個人防疫意識，又指若加密到一周一檢，便會令人反感，「隔日攞完報告，轉頭又要去」。