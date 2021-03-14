【本報訊】由市區重建局負責的觀塘市中心重建項目推展多年，市建局透露，項目第二及三發展區的建築工程已經如期落成，位於新商場內的公共運輸交滙處亦大致完成裝修及機電設施測試工作，料本月底交予政府部門管理，預期下月2日正式運作；至於商場內一樓的24小時全天候行人通道則本月30日啟用。

24小時通道連接新商場

市建局行政總監韋志成昨在網誌表示，局方規劃觀塘市中心重建計劃第二及第三發展區時，在項目基座部份劃出逾1.63萬平方米的樓面面積用作改善社區設施，包括佔地約1.47萬平方米的新公共運輸交滙處及現代化小販市集；另設7,100平方米的綠化休憩空間予公眾享用，休憩空間等規模為重建前逾兩倍。

當局亦在觀塘道、裕民坊、協和街和物華街四條主要道路進行多項改善工程及行車改道措施，並擴闊行人路等；二及三區的新商場內更設有一條24小時行人通道，接駁商場一樓的新巴士總站至周邊地區，通道共提供10個出入口連接裕民坊、協和街和物華街，便利市民前往巴士總站，提供全天候又舒適的步行環境，預計行人通道本月30日將啟用。

市建局亦重新規劃部份行車線，隨着新建的公共運輸交滙處下月初投入服務，原本設於裕民坊和觀塘道的八條巴士線和22條小巴線將會搬到新公共運輸交滙處，大幅減少需要在路旁停車上落客的公共車輛數量。

觀塘區議員莫建成表示，市建局將裕民坊及觀塘道共30條巴士及小巴線路遷前往新交通交匯處，稱有助減少路旁上落車輛數目，但實情是裕民坊一帶道路即將封閉進行發展，他擔心會因此加重區內的交通負擔。