香港湧現前所未見之多的政治犯之際，有還柙人士的家屬近日收到懲教署通知，指下周一（22日）開始，會將還柙人士可選擇的私飯，由4款大幅減至2款，只能選擇一款飯和一款齋菜。

關注在囚人士權益組織「石牆花」創辦人、立法會前社福界議員邵家臻接受《蘋果》查詢時指出，不少家屬近日曾就上述安排向懲教署福利官查詢，但福利官僅回覆稱是「上頭嘅指示」，未有解釋具體理由。

邵家臻指出，因為還柙人士是無罪假定，是無罪之身，所以才有選擇私飯的權利，認為懲教署今次突然收窄還柙人士食物選擇，隨隨便便就削弱還柙人士權利的做法，明顯不尊重還柙人士，做法相當霸道。

懲教署回覆《蘋果》查詢時只稱，該署會根據現行法例，安排私人膳食供應給還押在囚人士，亦會適時檢視私人膳食供應商提供的餐單，以配合院所的保安及運作，如個別在囚人士不滿私人膳食的安排，可選擇院所內提供的膳食。

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