前年7.14沙田區大遊行後，防暴警闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突。其間一名港大畢業生被指用雨傘襲擊警員兼咬斷警長手指，被控襲警、對他人身體加以嚴重傷害罪、蓄意傷人，以及公眾地方擾亂秩序行為共四罪，經審訊後早前被裁定全部罪名成立。法官陳仲衡今日判處被告監禁5年半。判刑後，旁聽人士向杜呼「等你出嚟呀」、「食肥啲」。庭外多人痛哭，友人們雙眼通紅，不停拭淚，場面悲傷。

現年24歲杜啟華，有一雙細微眼睛，身材卻高大，朋友都指他很像卡通公仔「卡比獸」，杜亦欣然接受這個暱稱，連手機螢幕都是卡比獸公仔圖案。數名被告親友今穿上卡比獸公仔T恤到庭聲援，庭上更有近30個親友帶上卡比獸公仔口罩，部份律師團隊成員亦帶上同款口罩。

親友們做出心心手勢，為杜啟華打氣加油。杜微笑說：「多謝呀！」又做出心心手勢回應。由於杜的朋友眾多，部份已「攞籌」的親友與杜打招呼，向杜稱「冇位，探你」後，隨即將籌交給其他人，讓眾人可輪流再進入法庭。

杜穿著西裝從囚室步出，引起一陣小哄動，杜的友人趨前嘗試接近犯人欄，展示他們穿上身的卡比獸圖案的衣服，及換上的卡比獸圖案的口罩，用手及手指給予杜「心心」。

湯偉雄及杜依蘭亦有來旁聽，兩人戴著卡比獸圖案的口罩，走到犯人欄前合做出心型，為杜打氣。其後兩人將正庭的票給其他人入庭內與杜見面。有年輕女子走近犯人欄前稱「冇位呀，我再嚟探你啦」，又舉心心手勢，其後離開把票讓其他人進入內見杜一面。

平仔與友人的「卡比獸團隊」坐在最近犯人欄的一排旁聽席。

大律師石書銘早前為被告求情稱，不否認案件的嚴重性，但指被告年僅24歲，判刑除了要懲罰被告，亦需考慮被告的更生。被告僅是一時行差踏錯。此外，被告不斷充實自己，在裁決前已考取專業健身教練牌照，認為判監兩年至30個月，已能給予被告足夠教訓。

辯方又指，當時現場環境混亂，事發於數分鐘內，望法官將四項控罪同期執行；即使分期，也希望部份刑期可同期執行。

法官陳仲衡反問辯方，蓄意傷人罪的事主身為執行職責的警務人員，卻遭咬斷手指，質疑這是否已是加刑因素。陳官又指，被告選擇不認罪，如此沒承擔法律責任的悔意對判刑沒有幫助。

杜啟華被控於前年7月14日在沙田新城市廣場內的扶手電梯上向L3樓層中庭投擲一把雨傘；用雨傘襲擊警員葉卓軒的背部及後頸；用雨傘襲擊警員梁子健，使他的右手無名指遠端指骨骨折；以及咬斷警長梁啟業的右手無名指的前端，造成他右手無名指前端粉碎性骨折。

【案件編號：DCCC778/19】

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