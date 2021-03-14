【本報訊】國安法下學界人人自危。繼早前香港中文大學學生會總辭風波後，同屬「本土莊」的浸會大學學生會補選唯一候選內閣「獅誓」，當中六名成員日前突然退選，內閣隨即喪失選舉資格。該內閣候選幹事長朱慧盈解釋，有成員因受到壓力退選，她重申仍有參選意欲，不排除未來再次組閣參選。

成員憂人身安全

浸大學生會補選委員會前晚宣佈，接獲學生會候選內閣「獅誓」除朱慧盈外的其餘六名成員退選通知，由於現存成員與提名表格內的內閣成員名單不符，故「獅誓」的選舉資格不再有效。

朱慧盈昨日回覆本報查詢時稱，近日有成員從各方渠道接獲消息，稱有人打算對「獅誓」成員及理工大學學生會施壓，有成員因感到人身安全受威脅，內閣最終在成員意見分歧下退選。朱慧盈拒絕透露相關消息是否來自校方或警方國安處，亦拒絕透露訊息的具體內容。未有退選的朱慧盈稱仍有意服務同學，不排除未來組閣再參選。

不過，浸大學生會選舉委員會主席葉梓賢表示，委員會未有收到來自外來團體或人物的壓力，但不便透露「獅誓」成員退選原因。葉梓賢稱本學年不會再舉行補選，相信來年才會重新舉辦學生會選舉，意味浸大學生會今年「斷莊」。

理大學生會副會長張心怡否認有人對理大學生會施壓，稱成員未有聽聞有關恐嚇消息。

港版國安法陰霾下，多間大學的學生會均無人參選。中大學生會當選內閣「朔夜」早前以成員收到死亡恐嚇及校方圖株連其他學生組織為由，上任當天宣佈總辭。