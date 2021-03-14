【本報訊】國安法壓境，大批異見者流亡海外，也有大量港人移民。正流亡的香港立法會前議員羅冠聰、許智峯、梁頌恆，以及民主派人士張崑陽、黃台仰、梁繼平、鄺頌晴和周永康決定共同發起《2021香港約章》，藉此團結離散港人的信念，凝聚港人國際戰線的力量。羅冠聰發言時稱，期望約章可以記錄港人聲音、維護香港價值。

羅冠聰許智峯等發起

《2021香港約章》的八名共同發起人昨舉行記者會，呼籲海外港人考慮風險後簽名支持。約章內容提到，港人離散族群正為建立民主香港爭取國際盟友支持，期望透過約章團結海外港人社群，對抗中共霸權及壓迫，爭取港人民主自由；守護並延續海內外港人的自主意志；呼籲國際社會對抗中共威權擴張，共同守護民主自由的價值。

約章形容，香港人是個獨特的共同體，擁有獨特的文化、歷史、經歷以及價值觀，其身份、歷史和文化價值都應該受到尊重和保護，他們會抗擊官方諱言揑造的史觀，並表明香港人有權決定前途和事務，同時主張港人有享有民主、自主和自由制度的自由。

此外，約章又提到港版國安法是侵害港人言論自由、人身安全、政治自由的惡法，促馬上廢除，港府也應停止以言入罪，釋放在囚的政治犯，保障所有港人的遊行示威、結社和言論自由，並撤銷所有針對流亡人士的政治檢控。

羅冠聰發言時指出，即使港人流亡海外，都會繼續為香港發聲、展示抗爭意志，繼續推動香港民主運動。他續指，北京在香港訂立國安法後，香港本地已經難以再談及國際線和對民主運動的想像，海外港人有更大責任向國際發聲，鞏固香港民主運動在國際間的支持和關注，期望約章可以記錄港人聲音，維護香港價值。

在民主派初選勝出、現已流亡的張崑陽表示，離開半年以來香港急速敗壞，有不少戰友因政治迫害入獄，當香港的自由被收窄時，海外港人有更大責任提出不同聲音，確保香港人思想和信念流傳。