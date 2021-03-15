九龍區某中學男教師，被指3年間5度侵犯校內3名中三至中四男生，包括伸手入男生校服內「撩」肚臍皮膚和毛髮，並說「你好多毛」，又試過伸手入男生衫內打圈摸乳頭，並以下體壓向男生背部、摸大腿和索抱。男教師被控五項非禮罪，早前經審訊後被裁定其中兩罪成立。區域法院法官李慶年今判刑時指教化導向總比懲罰好，判處今天36歲生辰正日的教師接受240小時社會服務令。

被告吳浩楠（36歲）原本被控五項罪名，指他於2015年3月至2017年4月間，分別在學校課室或禮堂內犯案，三名受害男生 X、Y 和 Z案發時年齡介乎15歲至16歲。李官早前裁定Z可信但不可靠，故第三至五項控罪不成立。

辯方今求情稱，被告出身於藍領家庭，憑著個人勤奮努力成為教師，原本有資格問鼎英文主任，惟因案件而成泡影。被告早前遭裁定罪成，還柙至今，今天正是他36歲生日。

被告今36歲生日 官：教化導向總比懲罰好

感化主任及臨床心理學家均指被告重犯機會低，並分別指法庭可判被告感化或服務令。心理學家指被告為同性戀者，與伴侶關係良好，辯方望法官能判服務令或感化。

法官李慶年強調，本案案情毫無疑問屬嚴重。對於被告辯稱有其他老師教學生誣告他非禮，李官認為這種沒有悔意、自我麻醉的情況並不罕見。

李官續稱，判刑時會考慮幾點，包括控方教師證人均讚賞被告是一名勤力有熱誠的教師、被告獲家人支持、心理學家報告及感化主任的建議、被告犯案時的觸碰程度、案情不涉入侵性行為，以及兩名事主沒有長期創傷，僅形容事件「怪怪」。

李官認為，判處社會服務令值得考慮，而控方亦同意判處服務令沒有原則性問題。李官又指，教化導向總比懲罰好，最終判處被告接受240小時社會服務令，又提醒被告不要違反服務令條件，若違反便須重新判刑，屆時很大機會判監。

【案件編號：DCCC578/20】

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