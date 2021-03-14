47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今有8人，包括劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋獲准保釋。不見天日的歲月，或者很漫長，《蘋果》邀請牆外的人，將思念化為家書，默默向被囚或者打氣。

岑仔：

2014年識你嘅時候，大家都2字頭，嚟到今日我都就嚟三張，個仔都兩歲，而你就被囚無自由。

記得一次大圍街站，你仲未被《國安法》拘捕，我哋討論到去留問題。你話我有小朋友應該走，而你（當時仍然係未結婚嘅）無牽無掛，會選擇留低。為咗香港可以去到幾盡？相信你用行動已經證明咗。

就正如我當時講，「香港要人」，人人都走，仲有邊個會留？我唔止要留，仲要生兒育女，培養一班真正愛港嘅人。喺大家都身陷獄中嘅時候，我同大家都會盡力令香港唔好壞得咁快。

之前講過，「你咁窮，要請你食飯」，飯都未食，你就入咗去，等你出返嚟「阿姨」請你飲酒食飯打邊爐（唔係用Uncle Jimmy啲錢），好好保重，期待再見嘅一日，我會留喺香港等你哋出嚟。

靚媽

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