本港至今有6名市民接種科興疫苗後死亡,當中涉多名患有長期病患的長者,不少市民和私家醫生批評政府的接種疫苗指引不清晰。衞生防護中心總監林文健今日(15日)在疫情記者會指,將向私家醫生提供簡介疫苗接種指引,提出如病人患高血脂,接種前須先作評估;至於近期曾經中風或心肌梗塞人士,則一般需延遲3至6個月接種。

最新疫苗接種指引提及不適宜接種疫苗(Do not allow vaccination)、需延遲接種直至病情受控(To defer vaccination after medical condition is in better control)和可接種疫苗(To proceed to vaccination)三方面,其中不適宜接種疫苗者包括對疫苗成份、滅活或其他疫苗有過敏史,如出現血管性水腫或呼吸困難等症狀,或有嚴重神經系統疾病如貫穿性脊髓炎,或患有未受控的嚴重慢性疾病、懷孕或正哺乳女性等。

指引又提出,如醫生遇到接種者患有高血脂症,都應在接種前納入評估;如接種者近期曾出現急性心肌梗塞或中風事件,一般應延遲3至6個月,並待病情回復良好和受控後才接種。惟針對患有高血壓或糖尿病病人,指引未有清楚界定不宜接種指標,僅要求醫生就個別病人情況作評估。

搵專家擋箭拒設硬指標

林文健以醫學專家的意見做擋箭牌,指專家均認為以訂立硬性指標來決定是否接種疫苗沒有科學根據,例如血壓及糖尿指數,需要結合年齡等其他狀況,故認為最恰當是用較原則性的方式,讓醫護評估,下一步會繼續商討更仔細和特別狀況的指引。

