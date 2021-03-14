【本報訊】中共全速透過人大《決定》閹割香港選舉制度，中央相關部門今天上午在灣仔會展舉辦專題座談會收集意見，港澳辦副主任張曉明等官員會出席。全國人大常委會譚耀宗指，預計港府5月完成修改本地法例工作，明年3月可舉行新一屆特首選舉，更指日後審查委員會決定相信不容許司法覆核。

張曉明今辦座談會

有線電視昨報道，張曉明已到深圳，預計南下三天，每天往返深港，不會留港過夜。據悉除張曉明外，港澳辦副主任宋哲、黃柳權及全國人大法工委副主任張勇等將出席，行政會議成員、立法會議員、法律、工商、金融、科技、勞工、青年、社會團體和地區團體等多個界別都有代表獲邀出席未來幾日會議。

譚耀宗昨在商台節目指，由於明年3月香港要舉行新一屆特首選舉，估計港府將於今年5月完成修改本地法例工作，以便舉行選委會選舉。他又預告人大常委就選舉具體辦法「寫得比較具體啲」，相信青聯和婦聯等全國性組織代表日後可加入成為選委。

對於增設的資格審查委員會如何審查參選者資格，譚稱會有數個依據，包括審視參選人過去行為是否合乎《基本法》、《國安法》、《基本法》104條釋法等，有傳該委員會將有人大政協代表參與，譚只稱相信該委員會成員都是「畀人感覺都好公正，做嘢不偏不倚嘅人」。

資深大律師翟紹唐日前建議審查委員會要由具公信力的人如退休終審法院法官主持，譚耀宗在無綫節目《講清講楚》直言有保留，「退休法官又唔係好多人，亦都唔係個個對於《基本法》咁熟悉」。他又指若容許參選人對資審會決定提出司法覆核，問題將會好複雜，強調日後小範圍選舉方式不會只選出無能的人，認為巿民不應被人誤導，「話愛國者全部都好符碌」。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，要在兩個月內通過如此重大的政制改革法例，意味立法會只會走過場，「呢個根本唔係立法會，而係人大化橡皮圖章」，個別建制派人士近日接連高調證明自己是「能人」，但一回到立會就重現「奴才樣」。對於譚耀宗表明反對資格審查委員會由退休法官主持，他指反映北京「唔需要向人民交代」，委員會只是反映長官意志，有關決定是一言堂不容推翻，毫無疑問徹底破壞香港制度。