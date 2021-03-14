【本報訊】香港車位難求，有年輕騙徒覷準車主求位心切，在網上車位出租平台搵目標，以低於市價車位作招徠，向車主訛稱擁有其心水位置車位，收取車位租金及按金後即失聯。有苦主誤信可租用居住屋苑車位，一口氣繳交一年租金「留位費」，痛失2.4萬元，估計最少有15名苦主損失數千元至數萬元。警方指事件中拘捕一名22歲男子。

苦主Y小姐購入新車後，上月15日於網上車位租售群組徵求沙田大圍區車位，數小時後一名自稱姓梁男子私訊她，指可以月租2,000元出租大圍海福花園車位，較市價便宜約800元，雙方翌日參觀車位後簽約，梁準備的手寫合約寫上日期及租金，雙方亦寫上全名、地址及身份證號碼簽名作實，Y按「三上一按」慣例，付現金8,000元。

Y形容梁初時態度殷勤，有問必答，當日以現金交收，梁更貼心提醒她小心賊人。簽約後數小時後，梁再致電指她居住屋苑尚有兩個車位可出租。「聽到屋企樓下（車位）就想要，方便咁多。」Y再隨梁觀看車位，其間梁隨意手指着一個車位，「呢個都係我嘅，你唔鍾意可以睇埋上面嗰個」。Y選定車位後，梁指屬父親所有，現租客5月完約，可先交一年租金即2.4萬元「留位」，扣除之前所付8,000元，Y再付1.6萬元現金。梁更稱會送車頭攝錄器，並可安排臨時車位讓她停泊：「完全冇諗過係伏嚟。」

現金交收 簽約後即失蹤

數日後Y向梁跟進車位安排，梁即變臉敷衍她，隨後更失蹤，她感可疑上網搜尋，即見梁的「呃錢黑歷史」，發現最少15人受騙，涉款約10多萬元。Y聯同另一名苦主到田心警署報警，警員指同日已有兩苦主報警。

另一苦主陳小姐亦在網上租售群組徵求沙田區車位，梁私訊她推介多個聲稱父親擁有車位。陳選定車位後曾做土地查冊，發現車位擁有人的確姓梁，便放下戒心簽下三個月短約，繳付2,000元現金後，再以轉數快繳付餘下兩個月租金共6,000元，預計3月1日起租，惟2月27日梁失蹤，陳小姐於是報警。

苦主阿廷則指，梁曾要求以銷案作還錢條件：「我話我報咗警，佢話約我一齊上差館畀返錢我，跟住就銷案。」阿廷去年12月中受騙，多次被梁敷衍而追討不果，故1月中報警，並按合約上電話聯絡上梁的林姓女友，梁即現身提出條件，阿廷指梁向他索取報案編號，又稱害怕還錢後亦不獲銷案，終拒絕阿廷要求離去。記者曾聯絡梁，惟電話一直未能接通。

律師鄧達明指根據《刑事罪行條例》，騙徒行為或觸犯使用虛假文書及詐騙罪，最高可判監14年，「唔理佢張租約寫個車位號碼啱唔啱，好明顯係詐騙行為，若果唔止一個人去做，仲可以告串謀詐騙。」

警方回覆稱田心及沙田警署接獲三女一男報案，指在網上徵求車位及付款後疑受騙，涉款逾五萬元，初步調查後，警方3月7日在屯門拘捕22歲姓梁本地男子，涉以欺騙手段取得財產，已獲准保釋候查。