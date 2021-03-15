武漢肺炎疫情持續逾一年，受疫情影響、限聚令實施，令婚宴等要改期或縮減規模。消委會今年1月以顧客身份向10個婚宴場地查詢於今年底筵開12席晚宴的收費詳情及受疫情影響下的安排，發現免除延期手續費的期限不一，由2個月至1年，甚至不設期限，亦有4個場地，包括W Hong Kong、港島海逸君綽酒店、朗廷酒店及紅磡都會海逸酒店的景逸軒延期後的婚宴收費，或須因應餐飲最低消費和菜式價格上調，而補回差價。

調查提及10個婚宴場地，包括博藝會的會所1號（ClubONE）、The ONE煌府婚宴專門店及朗廷酒店的The Grand Ballroom等。10個場地的職員雖表示如晚市禁堂食，晚宴可「免費延期」，而實際上只是免除延期的手續費，而延長期限由最多2、3個月至1年，紅磡都會海逸酒店的景逸軒及港島海逸君綽酒店的Salon Room場地雖不設期限，惟職員強調延期後的最低消費及菜式價格，很大機會加價，優惠及附送服務或有不同。

延期後或無優惠 顧客須補差價

另外，延期後收費和優惠未必相同，海逸君綽酒店、景逸軒、朗廷酒店及W酒店均提及延期後的收費和優惠，須按延期後的婚宴日期而定，惟婚宴收費不會下調，顧客或須因應餐飲最低消費及菜式價格上調而補回差價，當中「W」最低餐飲消費金額達到41萬，屬4間中最高的消費額。其餘6個場地，則口頭聲言如婚宴延至「指定期限」內，收費及優惠不變。

在延期通知方面，陶源酒家、煌府婚宴專門店只可在婚宴前2至3星期確認延期，安排較倉猝，如消費者在疫情期間，主動要求將婚宴延期，「W」、朗廷酒店等5個場地均表示不會受理，即使可酌情為顧客提早延期，煌府婚宴專門店等4個場地會分別收取6,000元，或婚宴總開支的5%至10%作行政費用。

8場地合約列明延期「一切款項不會退還」

消委會檢視去年疫情期間接獲的投訴個案，並查閱由投訴人提供有關上述 10個婚宴場地的婚宴服務合約，發現當中的合約條款均沒有列出上述疫情期間婚宴延期的安排，調查所得資料均為職員的口頭承諾。合約內不少條款亦對消費者不利。除了海逸君綽、景逸軒外，其餘8個場地的合約均列明「一切款項不會退還」。大部份場地合約沒有說明，如婚宴場地未能履行合約時，顧客已繳付的款項將如何處理。ClubONE、煌府的合約會列明其有權單方面取消未能履行的合約、保留提供服務之決定權，即不會退款之餘，顧客亦不能提出索償等。另外，全部場地的合約均沒有給予更改合約的權利，如顧客終止合約，所有場地的合約列明會保留權利向其追討應繳的全數費用或商戶的一切損失，其中ClubONE、煌府及四季薈更訂明顧客不可以單方面取消合約。

消委會接獲其中一個投訴案，投訴人李先生原定於去年12月舉行8席的中式晚宴，惟11月底疫情再次爆發，政府收緊限聚令，宴會人數不得超過40人。李先生向B公司查詢婚宴安排，惟B公司堅持按合約於原定日子提供晚宴，如婚宴當日須按政府規定只可以招待40名賓客，餘下相等於56人的食物則以外攜形式處理。李先生不滿安排，惟與B公司商討後仍未能達成共識，B公司更提醒他須按合約如期付款，逾期則當「撻訂」處理，所有已付訂金將不獲退還。李先生向消委會求助，惟未能成功調停，投訴人經消委會建議，考慮經小額錢債審裁處追討損失。

消委會籲合約詳列口頭承諾

消委會提醒，消費者預訂酒席前應先清楚及仔細瞭解有關服務的條款內容，並妥善保存有關記錄，包括宣傳單張、報價單等，亦要求商戶把口頭承諾詳細列載於合約，及後與職員的電話及通訊軟件上的通話內容亦應再次以商戶的公司電郵作實。另外，婚宴場地及消費者雙方同意婚宴延期，最好做法是訂立全新合約，訂明延期後的婚宴付款日期，以及婚宴再受疫情影響時的安排。如未能就婚宴安排與商戶達成共識，需透過法律程序，向商戶追討損失時，惟追討金額逾7.5萬元，便須在區域法院展開訴訟，相關訴訟費及律師費會較高昂，故建議嘗試避免繳付超過7.5萬元的訂金，亦可減少如婚宴場地倒閉，無法取回任何款項的損失。

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