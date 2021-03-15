香港第四波疫情放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（15日）公佈新增30宗確診個案，14宗為輸入個案，其餘16宗屬本地個案，而源頭不明個案只有1宗，至於初步陽性個案則有10多宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸面分別維持於去年12月10日和今年1月8日。

今日的本地個案回降至16宗，較昨日的24宗少8宗，這亦是自上周西營盤URSUS Fitness爆疫後首次錄得本地個案出現連跌3日的現象，加上只有1宗源頭不明個案和10多宗的初步陽性個案，反映這次健身中心出現群組爆發已差不多受控，因此，本地個案宗數有不俗的機會在月底前跌至低單位數或甚至接近「清零」。

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