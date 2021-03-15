前年7⽉28⽇⽰威者與警⽅在上環爆發衝突，23人被控暴動受審，聆訊今續。辯方播放案發片段，顯示有速龍隊員粗暴地拉扯其中一名已被按在地上被告的眼鏡及眼罩，該被告一度高呼：「我個眼鏡呀！我睇唔到嘢！」其後有警員半蹲幫他戴回眼鏡，卻突然快速用右膝撞向已趴底的被告的面部，被告立即露出錯愕表情。事發時一直在被告身旁的警員今供聲稱，被告手指眼鏡的動作實屬反抗動作，又多次重複謂現場看不到有同袍襲擊被告，即使睇片亦不能確認同袍有否撞到被告。

辯方大律師石書銘繼續盤問有份制服本案第四被告徐慶鈞（20歲）的警員葉桂堯。辯方多次重播警員制服被告的片段，顯示被告當時已遭制服在地上，有一名速龍成員粗暴拉扯已經趴在地上的第四被告的眼鏡及眼罩，第四被告隨即說：「我個眼鏡呀！我睇唔到嘢！」同時指向飛脫的眼鏡。

該速龍隨即又伸手向旁邊另一名趴底男子，扯甩他的眼罩。而正控制被告的葉姓警員則用手拍一拍被告的臉。

辯方稱，被告只是將雙手撐在地上，態度合作，沒有反抗。惟葉指：「我判斷唔到，當時我嘅角度睇唔到佢雙手係咁擺法。佢雙手放在後面之後，相對上係合作嘅。」辯方追問：「相對咩嘢呀？相對之前佢伸手想拎返眼鏡嗰時呀？」葉此時稱：「我判斷，呢個動作係一個反抗。」惟葉同意當時按住被告及鎖上索帶，毋須做其他措施已足以制服被告。

被告指向地上眼鏡 警：呢個動作係一個反抗

辯方再播放片段後半部，顯示其後另有警員半蹲拾起被告眼鏡，幫第四被告戴回眼鏡，及後該警半蹲呈90度的右膝突然向已趴底的被告的面部撞去，被告即時表露錯愕神情。

辯方問葉是否見到該警員「郁右腳」。葉稱：「片段上見到，現場冇留意。」在辯方追問下，葉才稱「見到佢向被告人嘅方向郁一郁」。辯方直指：「佢用右腳膝頭向第四被告，刻意撞向佢面部！你見唔見到？」葉稱，片中見到同事有郁動，但判斷不到是否撞到被告。

辯方指，片段顯示第四被告被撞後個頭「縮咗縮」，葉重申當時見不到。辯方再問：「咁你有冇感覺到呀？你又會唔會將佢縮一縮，理解成為佢掙扎或者反抗呀？」葉稱只記得其身體有郁動。

辯方再問，該警員的動作絕無必要。葉稱：「現場見唔到，所以依家判斷唔到。」辯方問：「依家睇片判斷到啦？依家判斷。」葉再重申：「我判斷唔到有冇撞到。」辯方再多次播放片段，葉回應謂：「判、斷、唔、到。」

葉又稱，當時判斷被告有反抗，片段亦顯示他有郁動。辯方追問：「咩郁動呀？係咪指住眼鏡嗰下？」葉同意。辯方揶揄說：「嗰下叫反抗，咁被人撞完個頭向後chok咗一吓，都係反抗喇喎。」葉則稱沒有留意。

辯方向葉指出，由他接手處理第四被告起，全程被告均合作沒反抗；就連受到不必要的襲擊後，被告也沒有反抗。葉僅稱當時沒有見到同事襲擊被告。

警員聲稱被告簽名作實 呈堂證物袋上卻無被告簽名

另一大狀盤問稱， 當葉已控制被告，見到另一警員強行扯開頭盔、眼罩及口罩，「口罩條帶都扯爛咗，你見唔見到呀？」葉稱，現場無留意到口罩；睇片亦無辦法判斷有否被扯斷。辯方再追問：「好近你喎，你都冇留意到？係咪咁嘅意思呀？」葉稱是。

大狀稱：「片段唔會講大話。你依家見到有警員掛返被告嘅眼鏡，再有咁嘅動作。你見到呢個情況，你會唔會改變覺得佢反抗嘅主意呀？」葉稱：「有機會。」

另一鄭姓偵緝警員8396供稱，當日協助處理案中證物，因案發時自己手持長盾及攝錄機，所以叫其他經過的刑事警員幫忙先拾起地上的頭盔及護目鏡，其後檢取為證物。其後在搜查期間，發現其腰包內有通訊機、銀包及電筒等物，亦檢獲為證物。

盤問下，鄭稱搜出通訊機及銀包等物後，先存放在自己的背囊內，直至當晚返回葵涌警署，並稱在警署內將證物在被告面前逐一展示，並交給證物警員15010，被告當時亦在證物袋上簽名作實。

辯方即場在庭上顯示證物袋，但在防干擾證物袋上根本沒有被告的簽名；鄭亦稱，已忘記當時證物袋的編號。辯方指出，鄭所聲稱有展示通訊機給被告及值日官看、入袋並簽名作實等事，說法根本與證物袋上的記錄不符；鄭其實沒有在被告身上檢取任何通訊機，而呈堂的通訊機亦不是從被告身上檢取。鄭不同意。審訊繼續。

16男8女被控參與暴動的被告年齡介乎18至40歲，他們被指於前年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動，而第4被告徐慶鈞另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。

【案件編號：DCCC871/19】

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