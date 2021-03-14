一個社會進步還是倒退，走到街頭一看或有答案。截至去年底，社署已登記露宿者約有1,500人，是回歸以來有紀錄最多，但未計及沒登記人數，而且在武漢肺炎疫情下，逾25萬人失業。社區組織協會估計，目前全港無家者超過2,000人。

由商人治港，到公務員上場，梁振英的「港人港地」無疾而終，女特首稱號「好打得」卻對付不了地產霸權，香港地要瞓街的人越來越多，當政府叫人去大灣區生活，卻有港人因內地工廠倒閉，回流香港要淪落街頭；也有在疫情下回流的港人，因付擔不起屋租，一度寄居麥當勞。無家者背後都有一個故事，社協透過展覽把他們的困境記錄下來，盼喚起社會關注，促使政府制定無家者友善政策。

東莞工廠結業回流香港 難覓住處慘變「麥難民」

「你見到出面住嘅人係越來越多。」阿明（化名）口中的「出面」，是指「瞓街」，可以是連接尖沙嘴文化中心的行人隧道，也可以是深水埗通州街公園，或是福華街通宵營業的麥當勞，「行過仲見到好多人喺度，如果有改善，應該嗰個族群越來越少」。他曾是那族群的一員，夜宿快餐店的麥難民。

阿明在東莞工作10多年，大約3年前任職的工廠結業，不得已回流香港，卻沒地方住，惟有做麥難民。後來經社工轉介，他住過幾間政府資助的露宿者宿位，但限時進出，僅可住半年。1年多前，他改住社區組織協會「友家宿舍」，24小時開放方便他找到一份運輸工作，年已半百，暫算安穩，「過返正常生活」。

有瓦遮頭沒人想「瞓街」，但阿明發現街上的無家者，比起他3年前初次露宿街頭時增加很多，「我覺得香港係冇進步，停留咗喺度，因為冇改善到」。

社署數字顯示，2019/20年度有1,423名已登記露宿者，按年上升9.7%，是回歸24年以來有紀錄最多，截至去年底更增至約1,500人。由於社署只記錄有登記個人資料的露宿者人數，往往被批評低估現況，加上武漢肺炎疫情影響，失業率高企，社協估計目前全港露宿者超過2,000人，包括一批因疫情從澳門和內地回流的港人。

長居內地的阿力（化名）原本在香港做洗碗工作，月入萬多元，去年因疫情未能上班，積蓄耗盡，沒錢交租，只好回流香港。當時他要入住隔離營，政府以防濫用為由，要收費2,800元，「冇諗過返香港要爭政府錢」。惟離營後流離失所，露宿者宿位也爆滿，他一度寄居在麥當勞，後來經社工協助，跟同路人合租賓館暫住，現靠散工維生。

社協斥港府從沒支援無家者政策

社協組織幹事吳衞東說，疫情下無家者增多，部份是回流港人，加上食肆晚市堂食被禁，原本的麥難民也重現街頭。他批評，政府從沒政策支援無家者，就算面對疫情威脅，民政事務總署亦拒絕開放社區中心讓無家者暫住。他指，美國及台灣等地都有政策或法例保障無家者權益，新西蘭政府在疫情下，更租用酒店讓無家者暫住。

「香港差好遠！」前年隨社協到台北交流的穩叔說，當地政府會派發防水的儲物袋，讓無家者存放家當並安置在艋舺公園指定地方，有保安員看守。反觀香港，各部門用盡手段趕絕無家者，把家當作垃圾，公園每天洗地4次；近年社署資助的短期宿位更是零增長，無法應付不斷累增的無家者人口。

社署資料顯示，2016/17至2019年/20年度資助宿位一直只得222個，但同期已登記露宿者人口上升54%，直至今年3月，疫情爆發後一年，才增加多6個宿位，但露宿者已進一步增至約1,500人。吳衞東亦指，資助宿位住宿期太短，一般僅半年，無家者再露宿情況也趨惡化，由2013年平均2.8次上升至2019年4.16次。

「友家宿舍」急需約700萬元資助

除政府資助外，有些非政府機構營辦自負盈虧宿位，社協是其一，3年前獲凱瑟克基金資助和良心業主提供單位，至今成立了4間「友家宿舍」，約20名無家者入住。社協計劃未來3年擴展至11間，宿位增至53個，但因資助期限差不多屆滿，需另覓資助，用作翻新、維修及營運等，涉款約700萬元。

無家者背後都有段經歷，像77歲穩叔，曾任職公共事務機構管理層，卻因嗜賭，2008年一場金融風暴輸掉身家，賠上家庭，終淪落街頭。今天的他，寧靠社福機構接濟，也不肯申領綜援，只怕又倒錢落海。或如陳先生，努力做好清潔工作，不用再棲身麥當勞，卻發現胃部有腫瘤。

社協本月20日起舉辦的「無家者生活誌」

他們的故事都記錄於社協本月20日起舉辦的「無家者生活誌」。吳衞東期望透過展覽，喚起社會上更多人關心無家者權益，「理解佢哋嘅需要」，促使政府制訂無家者友善政策，尤其在疫情下，「佢哋係社會上最弱勢一群」。

社署表示，署方資助三間非政府機構營辦的露宿者綜合服務隊，在疫情期間仍進行外展探訪，以識別露宿者的福利需要和服務，包括派發防疫物資等。署方於2020/21年度亦增撥資源予服務隊及增加6個宿位，連同其他非政府機構提供的414個自負盈虧宿位，合共有642個。署方會密切留意露宿者的服務需要。

「無家者生活誌」展覽詳情

日期：3月20日至6月26日（每逢周六，公眾假期除外）

時間：下午2時至6時

地點：深水埗汝州街269號1樓B室社協展覽館

人數上限：15人

無家者導賞團：由無家者當導賞員，向公眾介紹展覽及親述境況

報名：3月16日起接受報名

網址：https://soco.org.hk/life-stories-of-the-homeless

資料來源：社協

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