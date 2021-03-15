47人因組織或參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權，其中四人今日上庭就保釋覆核應訊。在荔枝角收柙所，繼續有親友前來探望仍被扣柙的人。岑子杰的友人、作家鄧小樺形容岑已能適應在收柙所的生活，又會趁「放風」時欣賞日落，希望在外的人看到日落時會想起他。

岑子杰望向外界傳達自己「冇事」

鄧小樺探望岑子杰後，稱他已能調整自己適應在內的生活，又與朋友頻頻通信。為岑準備獄中書單的她稱今日帶了法國哲學家福柯的《規範與懲罰： 監獄的誕生》：「（岑）睇書睇得好開心，話如果唔係入咗嚟都無可能睇咁多書。」她稱岑希望向外界傳遞「佢冇事，佢處理到依件事嘅精神」。

被問到岑子杰有否分享生活點滴，鄧笑稱「佢啲趣事好多都三級㗎，唔方便引述喇！」又稱岑向她表示自己在「放風」時間平靜地欣賞和感受日落，「話大家見到日落嘅時候就諗吓佢……你話佢係咪浪漫得好離譜！」

劉頴匡憂保釋覆核者：希望佢哋唔使返嚟喇

劉頴匡女友黃于喬（Emilia）今日亦如常到訪，與沙田區議員陳運通同行。她稱劉「肉體ok，心理唔可以expect好好」，為自己和其他人的案件擔憂，提及今日上庭的四人時向她表示「希望佢哋唔使返嚟喇。」

她笑稱劉讀報時會「汁都撈埋」，連報紙邊緣的小字也細讀；又無奈指劉早前未有留意到她從短髮駁成了長髮，今日卻留意到同行的陳運通的髮型變化：「（陳）剪咗少少咋，佢竟然一嚟就話喂你剪咗頭髮喎！」

王百羽獄中仍關心戰友

元朗區議員巫啟航及陳思雅則到場探望王百羽。巫稱王在收押所多看小說，亦關心近日案中戰友的情況，自己亦已將今日上庭四人的部份保釋結果告知，王認為屬意料之內。

沙田區議員黃文萱、容溟舟亦前往探望前黨友楊岳橋，離開時婉拒訪問，僅稱楊「精神好」。油尖旺區議員林兆彬則稱自己前來探望其他在囚手足，其間有與一眾初選被捕者簡單打招呼，稱眾人均面帶笑容。

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