廣播處長李百全上任後今天（15日）首度出席立法會資訊科技及廣播事務委員會，講述香港電台的管治及管理問題，其間有記者問及他為何抽起包括《議事論事》在內的多個節目，他拒絕回應，亦拒答會否應港台工會邀請出席員工大會。

前廣播處長梁家榮上月提前解約，由零傳媒經驗的李百全空降接任，於本月1日履新後，隨即成為港台節目的「劊子手」。他在本月4日的一個編輯會議上，向各部門主管表明未來一周節目須經他過目才可播出，包括審視《鏗鏘集》和《視點》等節目，又表明「最着重黃藍」；同時抽起《香港故事》訪問本地樂隊LMF，和本地作家蔣曉薇的集數，批評LMF「不decent（正經）」，其後甚至抽起《香港故事》餘下的集數，改為播放由港台教育部前年7月製作的舊節目《香港故事——鄉人．情味 西貢潮人》。

此外，港台原定上周四（11日）晚8時播出的《議事論事》亦突然被抽起，改為重播舊節目《卓越教室》。

工會：李百全上任15天 3節目被抽

香港電台節目製作人員工會今向李百全發公開信，指員工和工會上周五恭候侯處長出席員工大會，惟當日早上始獲通知處長未能出席。工會指，上任15天的李審片後，已有3個節目被突然抽起，改播舊節目，包括原定本月7日及14日播出的《香港故事—疫行者》LMF訪問和閱讀專題；原定本月11日播出的《議事論事》。

工會指，從港台回覆傳媒時才知道，處長檢視過《香港故事》相關集數後，認為未能符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》要求，故決定不播放。亦有《議事論事》嘉賓在節目抽起翌日收到港台管理層電話，稱節目抽起與討論環節無關，「惟前線製作人員反而沒有收到管理層親身交代」。

拒交代節目「不符約章」原因

工會表示，綜合前線同事表述，抽起節目的原因是「不符合約章」，當追問處長節目哪些內容不符約章時，卻不得要領，批評此舉已對節目製作造成嚴重影響，令員工無所適從，要求處長交代原因，包括具體指出節目內容哪一部分「不符合約章」、不符合約章的甚麼章節、符合約章的部分為何不能出街等。

工會強調，處長「貴為一台之首」，作出編輯決定後，有責任清楚向同事說明理由，同事才可改善。否則，貿然抽起節目，極度浪費公帑之餘，更等同取消一項公共服務，必須向公眾解釋原因，不能以「個別事件」作藉口。工會指，員工期望處長能親身解說，開誠佈公，故工會再邀請處長出席員工大會，由處長建議可行的會面日子。

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