《華爾街日報》回應財政司司長陳茂波那封投函中指出，「陳茂波有一個不可能的任務，就是要否定人人都能看見的」。美麗的謊言難以掩飾醜陋的事實，醜陋的謊言就更難了。北京當局承諾過不只一次，而「循序漸進」及「最終達致全部議員由普選產生的目標」這些，都清楚寫在《基本法》第68條，現在究竟是誰搞到這些清楚不過的原則走樣變形？無論用上甚麼空泛的政治修辭，人大的所謂「完善」香港政制的方案，事實上與這些原則背道而馳。所謂「完善」，還可以騙誰？

大陸那套制度以謊言來體現集團權力，然後又進而形成一種由上至下，集體說謊，不以謊言為謊言的政治文化。曾經說過、做過的，都可被否定；但被否定的又可被重新肯定。但每次都總是「絕對正確」。鬥地主、文革這些曾席捲全國的政治風潮，後來可被「正確地」評價為歷史錯誤；但突然之間又會被「再度正確地」視為令農民翻身的功績。

這種謊言的惡性循環，曾令國家民族陷入萬劫不復的境地。50年代後期的大躍進，也是因為毛澤東不甘心被彭德懷公開批評，堅持在錯誤的道路上走下去。在曾經有機會扭轉這個謊言惡性循環的那次廬山會議，正因為周恩來、劉少奇這些國家高層領導要呼應偉大導師的謊言，有份令後來的悲劇成為事實。當人人講假話，沒人夠膽講真話，後果就是上行下效，造成了後來更大程度的放衞星。結果造成了後來被淡化的所謂「三年困難時期」大饑荒，死亡人數高達4,000萬。然後就是文革，人人交心，個個表忠過關，把謊言說成真理，把荒謬當作正常，結果又令2,000萬人非正常死亡。

謊言的為害早已是彰彰甚明。但中國現行的人大機制，只能眷養一班忠誠廢物。2,000多人一齊舉手，無人反對，說明的不是眾望所歸，只是另一種形相的野蠻。

權勢漠視人所共見的事實

現在所講的「完善」，正是要把這種謊言機制移植到香港。中英雙方在主權移交過程中承諾的，可以因為外交部官員說《中英聯合聲明》已成為歷史文件而抹去嗎？《華爾街日報》那篇回應、傳統基金會把香港從自由經濟排名榜中剔除，都說明世界有公論，歷史也會有公論。

今天這種謊言機制可恥之處，在於謊言可以漠視人人都看得出的事實。港澳辦張曉明在記者會上說，這是「完善香港特區選舉制度，對《基本法》第45條、第68條沒有改一個字、一個標點符號」。這不正說明寫得清楚的字眼及條文，對習慣了謊言的政治權勢根本毫無意義嗎？

林鄭的言行固然可恥，但她還是說溜了嘴，不排除以後還會重新循序漸進；而律政司司長就講得更坦白，承認是「退了小步」。但這個較為溫和的謊言，最後都不得不「修正」，正好說明了謊言機制已全面入侵香港了。將來那個「被完善」了的立法會，肯定會被忠誠的廢物把持。而香港高官除了繼續說謊之外，似乎已再沒有其他面相來說明他們為何能夠騎在港人頭上。

無論陳茂波向國際媒體寫幾多封信，都不能掩飾人人都看出的事實。就算改革開放40年，中國社會仍走不出謊言的惡性循環，香港也將被這種循環吞噬。這種野蠻最荒謬之處，是根本毋須在現有的憲政條文中改一個字或一個標點符號，仍然說「堅持一國兩制」，這樣的謊言醜陋得令人噴飯！

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁