食衞局局長陳肇始今明言如感染宗數持續高企，加上「如果疫苗接種率不理想」，不排除會重新關閉條例表列的公眾場所。政府再將疫情責任推卸於經濟活動，食肆、酒吧等業界一致反擊，斥當局一再以開業條件勒索，卻無反思如何解決市民信任危機，認為今日一席話，更進一步逼死各行生意，明言絕不願意「為復業攞條命較飛」。

酒吧業協會：公眾無信心打疫苗才是抗疫最大問題

經歷多輪疫情高低起伏，酒吧、派對房間由去年底至今一直被勒令停業，局長陳肇始今卻再加「疫苗接種率」為開業條件。多次召開記者會要求政府批准復業的酒吧業協會副主席錢雋永，一直未獲回音，今再面對政府添加要求，他直斥當局只不斷重複舊問題，將抗疫責任一再推卸給各行各業，「我哋犧牲3個半月陪你（政府）抗疫，你就一直冇正視問題。唔通疫苗有風險時，又係我哋代表你負上責任？ 」

錢強調酒吧業一直表明為公眾健康着想，願意配合任何防疫措施，惟在疫苗上，他直指本港數據反映對接種者副作用不穩定，接連爆出意外死亡個案，無法令公眾有信心地打針，才是現時抗疫措施中最大問題。他更不諱言預料即使所有公眾場所均停業，隱形傳播者一樣會出現，同樣有機會導致小型群組爆發，認為政府應明白這是社會新常態，「你唔係神吖嘛，無辦法阻止到疫情發生，只可以諗辦法減少影響」，又指若每逢確診上升就煞停經濟，「咁唔病死人，啲人都餓死晒啦」。

派對場地協會：政府對生意人不公平

香港派對場地協會主席林漢然明言政府對生意人從不公平，既無政府部門配合，又無相關人士諮詢過業界意見，對再加開業條件本已無感。林認為，當局現實施強制檢測定期追蹤個案，理應有助壓抑疫情爆發，現在未見效前又加「疫苗接種」條件，他指仍有風險，自己對接種未有信心，明言絕不願意「為復業攞條命較飛」。

林瑞華：政府由始至終以情感勒索港人

中小企食店聯盟召集人林瑞華明早即任「神農氏」親身試針，接種復必泰疫苗，他早前在社交專頁上指「絕對不鼓勵」現時接種，但不想「放棄任何一個可以令大家做返正常生意的機會」。林今回應指，政府抗疫措施從無改變，由始至終都以情感勒索港人，用生意威脅行業東主，持續逼死所有人，卻從未解決最核心的市民信任度問題。林相信，陳肇始今日回應只是按照計劃，進一步強制實施所有措施，猶如安心出行無人用就要求食肆張貼QR code（二維碼），嘆「疫苗接種率低就強制公務員，強制HA（醫管局）前線，強制酒吧食肆從業員，最後你只要係人，就要強制打」。

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