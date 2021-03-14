【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，至今僅八人獲准在嚴苛條件下保釋，其餘已身陷囹圄約兩星期。今日將就保釋覆核上庭的施德來，其太太探訪後表明，已做好保釋遭撤回的心理準備，但強調「會繼續相信同盼望」；「長毛」梁國雄引用陳獨秀詩句「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」，向港人表達堅定不屈的意志。

律政司追殺獲批保釋的其中11人，要求高等法院推翻保釋決定，當中剩下四人仍未聆訊，分別是張可森、何啟明、施德來及李予信，他們今日會到高院應訊，案件繼續由法官杜麗冰審理。

面對不少戰友被撤回保釋批准，施德來的太太昨晨到荔枝角收押所探訪後指，因難以估計保釋準則，故夫妻倆已做好心理準備，「因為唔知結果會點，都問定佢如果聽日出唔到嚟，有啲乜嘢物資需要，或者有啲乜人想見」，強調會以平常心對待，「繼續相信及盼望……當然最希望佢聽日出得返嚟」。

其中亦有人放棄覆核保釋申請，自還柙以來，幾乎每天都有探望男友劉頴匡的黃于喬表示，經考慮後認為該程序未必適合劉，「可能會用另一個程序去做，假設要上訴嘅話」，又透露劉非常關心其他戰友的保釋上訴事宜，「問我出邊有冇啲旁聽師講話咩準則，點解呢個得、嗰個唔得？我嘅講法就係，就算你問律師都未必答到你個準則係乜嘢」，她對此亦深表無奈。

岑子杰託劉定成報平安

社民連黃浩銘昨探訪「長毛」梁國雄，透露對方正閱讀有關台灣美麗島事件的書，並以事件類比現時的審訊過程，「大家見到香港今日嘅司法制度，快必（譚得志）都未審先坐九個月，可想而言呢47人，正審隨時係一年半後」，批評情況極不理想；又提到梁引用陳獨秀的「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」及于謙的「粉身碎骨全不怕，要留清白在人間」，以詩句向港人表達自己對所做的事問心無愧。

探望岑子杰的富商劉定成指，在探訪室見到一眾民主派人士，包括胡志偉、李予信等，形容他們均很樂觀面對困境，岑更着他代為報平安，「同香港市民講，我哋好好、冇乜大不了嘅事發生」。

羈留在羅湖懲教所的余慧明及黃子悅昨亦有親友採訪。醫管局員工陣線副主席羅卓堯和友人帶同木顏色筆及畫紙到場，指余精神不俗，仍在適應還柙生活，昨日收到不少市民支持的信件。羅呼籲港人多寫信給還柙人士，「因為入面節目有限，讀大家嘅信件都係其中一種主要解悶嘅途徑」。

黃子悅朋友陳先生為她帶來兩包零食、鉛筆、畫筆及信紙。陳指黃手臂上有曬太陽的痕迹，「問佢，原來話放風嘅時候曬黑」。李予信亦有兩位朋友到荔枝角收押所探訪。