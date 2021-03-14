【本報訊】特首林鄭月娥的房屋政策一鑊泡，公屋輪候時間屢創新高，劏房數字更持續上升。有學者認為林鄭一直迴避處理地產霸權問題，中央企圖借房屋問題挽回民意，故要求林鄭「盡快做啲嘢」。

一直偏重地產商利益

國務院副總理韓正日前在北京會見港區人大代表及特首林鄭月娥，其間提及住屋問題急需解決。理大應用社會科學系前助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，中央一直將香港紛爭歸咎於樓價高企，故希望趁未來立法會失去反對派阻力，「盡快做啲嘢，去挽回民意」。

他又指香港的房屋問題很大程度上是源於過度偏重地產商利益，惟林鄭一直迴避處理問題，「丁屋唔敢掂，棕地又唔搞，連高爾夫球場都搞到唔湯唔水」。

劏房是本港房屋問題的惡果之一，政府拖延規管劏房，至本立法年度始計劃提交租務管制條例草案，關注綜援低收入聯盟前日發表油尖旺不適切住屋研究報告，指區內每幢大廈均有居住環境不適切的單位，平均每幢大廈有多達22.4間，估計共涉至少4.24萬個單位，該批單位面積僅約100平方呎，不包水電平均月租達4,945元，疫情下基層越住越差，有約43%受訪者指面對業主加租情況，租金升幅達12.5%。

社工賴仁彪斥港府漠視基層住屋需要，令房屋問題如雪球般越滾越大。劏房租務管制研究工作小組將於本月底向政府提交報告，油尖旺區議員賀卓軒批評工作小組由專業人士組成，態度相當自大，斥小組沒有以開放的態度聽取劏房住戶的建議，「佢哋會覺得佢哋擁有嘅知識，比起劏房戶擁有嘅經驗更加可靠」。