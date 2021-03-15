元朗721白衣人涉暴動案，審訊進入第16天。本案最後一名市民證人O出庭作供，透露當日在J出口目睹白衣人拉起捲閘衝入站內，他在一旁叫謂：「唔好！」及後他見有一群白衣人圍毆一名身穿黑衫男子，他勸止無效伸手阻擋，最終同遭襲擊，他稱自己事後右手手肘骨裂，身體各處有瘀傷，接受了兩次駁骨手術及一年的物理治療。

證人O指，白衣人經扶手梯衝上J出口，O為免危險，則從H出口返回元朗站大堂。O稱看見J出口落了閘，情況趨緩，惟其後閘外閘內有人開始互相擲物和攻擊。O指最初閘外只有3至4人，其後增至「十個八個」，他稱希望勸阻白衣人，故走近捲閘，但突然有長形物件在閘外「飛入嚟」。

O供稱，白衣人群拉起捲閘一刻，他在一旁叫謂：「唔好！」O解釋意指「唔好衝入嚟」、「唔好襲擊」，惟當時無人理會。O指白衣人拉閘後衝向K出口方向，部份人在攻擊站內人士，但他沒留意白衣人有否叫囂、說了甚麼。

片段顥示黑衫男子遭13名白衣人圍毆

O其後看見一名黑衣人被圍毆，上前勸止無效，便主動伸手阻擋，最終被硬物擊中。控方引用片段指，O當時被9名白衣人打了最少20次，其中包括至少3下掌摑、3下腳踢及一下拳擊；至於他所保護的黑衣人，則被13名白衣人圍毆，被打至少30下。

O沒有提供醫療報告，僅供稱自己事後右手手肘骨裂，身體各處有瘀傷。葉官追問：「可唔可以仔細少少呀？」O補充指，全身至少有7至8道瘀痕，手、腳及肋骨位置均有瘀傷。

O至此再透露，自己事後做了兩次右手駁骨手術，「醫生話唔盡快搞掂，（手臂）會以後伸唔直。」O在手術後經歷一年的物理治療，右手才恢復正常活動能力。

控方播放片段，顯示在白衣人衝入大堂之前，一名黑衫男手持雨傘衝向捲閘，其後遭大群白衣人用武器圍毆，血流披面。持傘黑衫男逃至商場範圍後，再遭至少14名白衣人圍毆，被打至少30下。片段所見，他受襲倒地後沒再郁動，但前後再有兩名白衣人用長棍由上而下打他，他對攻擊沒任何反應。所有事主已作供完畢。

聆訊明續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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