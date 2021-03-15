馬頭圍真善美村「暫租住屋」項目2月25日開始接受申請，房協公佈，項目至本月10日截止申請，共收到1,650宗申請，分別有850宗來自3人家庭、658宗來自4人家庭及142宗來自5人家庭。首批可供暫租的單位約有20個，即超額申請81.5倍。

房協將於本月24日進行電腦抽籤，決定申請人的優先次序號碼，再按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請家庭預計可於今年第2季入伙。房協重申，申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或缺席編配單位程序，其申請會被取消。

因應重建計劃，房協將真善美村已停止編配的空置單位翻新作過渡性房屋，首批單位約20個，而若重建前再有租戶遷出，單位亦會翻新作「暫租住屋」。申請人如有查詢，可致電計劃熱線8103-0330或瀏覽房協網頁查閱計劃詳情。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！