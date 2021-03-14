【本報訊】本港露宿者數目不斷升，社會福利署已登記的露宿者人口由2015/16年度的896人，上升至去年低的約1,500人，增加約六成；但同期社署資助供露宿者入住的宿位，卻只由202個加至222個，增幅僅9.9%。

社協組織幹事吳衞東批評社署並無正視露宿者的宿位需求，致宿位長期追不上需求，而且社署宿位住宿期太短，一般只限半年，對無家者來說成為致命傷。

社協宿舍擬增至11間

吳指出，近年社署資助宿位近乎零增長，無法應付不斷累增的需求。他指即使無家者成功申請入住宿舍，惟半年後要退租，最終還是要再瞓街，致無家者再露宿情況趨惡化，由2013年平均2.8次上升至2019年4.16次。

除政府資助，部份非政府機構會以自負盈虧模式經營宿位讓無家者入住，社協是其中之一，社協三年前獲凱瑟克基金資助和良心業主提供單位，營辦「友家宿舍」，現有四間宿舍可供約20人入住。社協計劃未來三年擴展至11間，宿位增至53個，但因資助期限即近屆滿，需另覓資助，涉款約700萬元。

社署並無回應露宿者宿位近年近乎零增長，只稱署方資助三間非政府機構營辦的露宿者綜合服務隊，疫情期間仍進行外展探訪，包括派發防疫物資等。署方2020/21年度亦增撥資源予服務隊及增加六個宿位，連同其他非政府機構提供的414個自負盈虧宿位，合共有642個。