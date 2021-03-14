【疫情大反彈】

【本報訊】健身室群組逾百人染疫，當中不少確診者居於中上環半山一帶。繼前日羅便臣道兩豪宅後，政府昨晚7時再度刊憲宣佈於半山封區強檢，包括西營盤薄扶林道五座大廈，以及富豪聚居地舊山頂道23號帝景園。有帝景園居民放工乘的士回家途中，因警方封路被迫行路上山致滿頭大汗。區議員指收到住戶求助稱家中長者是百歲人瑞，「佢哋唔知點檢測」。

西營盤多幢大廈因有人確診或污水陽性，早前納入強檢，不少街坊昨早檢測時已擔憂會成為封區目標，匆匆到附近超巿買日用品。有餐廳員工說已向家人報備，晚上或因封區未能回家。下午3時許，警方開始封鎖附近道路泊車位及驅趕車輛，傍晚更有大批衝鋒車在第三街一帶戒備，晚上7時正式封區。

西營盤封區範圍，包括出現確診者的景輝大廈，以及豐林大廈、東銘閣、利威樓及薄扶林道63號四座污水疫廈。最初爆疫的URSUS Fitness健身室，正位於景輝大廈樓下。封區一刻，有外籍人士在大廈大堂外呆站，臉露疑惑。晚上約10時，居民陸續落樓檢測，不少小朋友好奇舉手機打卡。警方港島總區指揮官郭柏聰及民政事務總署長謝小華現身巡視。

區議員斥只通知建制派

中西區議員葉錦龍及黃永志晚上到場協助街坊，指不少居民已在昨天日間接受採樣，故對晚上再封區感疑惑，其中長者特別擔憂要深夜起身做檢測。兩人又接獲街坊求助，指家中長者是百歲人瑞，不知如何檢測，他們已將個案轉介民政署，但署方如何跟進則無從得知。

兩人批評，政府抗疫邏輯令人百思不得其解，「究竟係政治圍封，定係一個實實在在、有科學根據嘅圍封」；又斥政府整個疫情以來就檢測資訊拖慢板，不通知區議員，甚至只通知建制地區人士，自己要瀏覽政府新聞稿才得知資訊，直言「如果有心同心抗疫，好應該主動同地區人士包括區議員合作。」

另一邊廂的舊山頂道帝景園，第2座及第4座早在上周五及周六先後有確診個案而須強檢。政府昨宣佈將整個屋苑第1至5座同納入封區。

居民行上山回家滿頭大汗

有帝景園居民放工乘的士回家，因警方封路中途落車，被迫行路上山致滿頭大汗。他指帝景園兩座大廈有人確診，政府將整個屋苑封區檢測合理，「屋苑好多小朋友唔戴口罩周圍走，都唔排除有隱形患者」，但堅稱不會打疫苗，「啲疫苗都未穩定就推出，都冇時間再做test，唔算好安全」。

政府預料今早7時完成封區行動，但不少毗鄰封鎖區的學校，紛紛在昨晚宣佈暫停上課。其中薄扶林道名校聖士提反堂中學，今明兩日中六改為網上教學，中一至中五考試及網課暫停；位於高街的救恩學校（小學部），五年級生本周所有面授課暫停，六年級生須於本周四回校考呈分試，但容許未能回校學生補考。