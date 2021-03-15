北京大幅修改香港選舉方式，選委會由1,200人增至1,500人，又加入資格審查委員會，為參選選委設下重重關卡。民主派2016年曾高舉「民主300+」旗號，取得選委會中325席，在多個專業界別全取議席，但在目前政治氣氛下，有專業界別選委坦言，擔心參選後會被政權針對，或影響專業資格，多名泛民中人預計參加新一屆選委會的民主派選委規模將大縮水。

2016年選委會選舉中，民主派於6界別全取選委席位，包括法律界、高等教育界、教育界、社會福利界、資訊科技界和衞生服務界，打破紀錄。

法律界上屆以「PanDem9」和「ProDem21」兩張名單全取30席，更踢走改投建制的行會成員、資深大律師湯家驊。不過，有法律界中人直認，再難籌組30人參選。他指，在《國安法》下有律師擔心被針對，成為政權攻擊的目標，因而失去專業資格，形容「而家亂嚟，只要伸個頭出嚟就有危險」，寒蟬效應籠罩業界，並指在人大修改選舉制度下，民主派選委功能大幅削弱，似乎不值得為此冒險，當中不少人意興闌珊。

當年以2,686票成為「票王」的港大法律學院首席講師張達明也向傳媒表示，會待具體方案出爐後再討論，惟批評今次修訂「完全是倒退」；民主黨元老、同為法律界選委的何俊仁更已明言不會參選。

袁偉傑被「建議離職」 專業界內惹起迴響

上屆出選衞生服務界選委、曾因初選被警方以違反《國安法》的顛覆國家政權罪拘捕的劉凱文明言，暫時專注聲援被控的47人，無暇處理參選選委，他本人也興趣不大。另有衞生服務界選委提到，同為選委的仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑因參加初選被指涉違《國安法》被捕後被「建議離職」，在界內引起關注，「都未檢控就已經炒你，唔少人（衞生服務界選委）仲要喺HA（醫管局）下工作，到時唔續約，你都奈佢唔何」。他直認暫未有人提及「埋班」，對選舉改革處於觀望態度。

資訊科技界選委、民主黨單仲偕重申該黨未有決定，但也透露過往踏入選舉年，3月至4月份都會有動作呼籲選民登記，而目前「咩都未有」，反映情況今非昔比。

他直言，今時今日參與各級選舉都有極大風險，既要宣誓效忠，也要經過審查委員會審核是否「愛國」，質疑參選只是「將刀架喺自己頸上」，分析參選後的影響力細，但參選的風險高，最終只會「賠了夫人又折兵」。而挾本土派名義當選IT界選委的東九龍社區關注組陳澤滔明言無意參選。

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