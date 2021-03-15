房委會資助房屋小組委員會今日開會，通過下期綠置居銷售安排及平均售價，預計項目於今年5月開始接受申請，包括推出2,112個鑽石山啟鑽苑綠置居單位、上期綠置居未售出的523個柴灣蝶翠苑和青衣青富苑單位，及約800個「租置計劃」回收單位等，即合共逾3,400個單位。當局預計今年7至8月進行攪珠，9至10月開始揀選單位。

房委會透露，是次項目申請費為250元。當中鑽石山啟鑽苑的2,112個單位，實用面積由184平方呎至481平方呎不等。按現行定價機制，今次綠置居單位的折扣率為50%，即啟鑽苑單位售價由約118萬元至約385萬元不等。至於800個租置計劃單位定價則按「經調整重置成本」方法訂定，今期推售的回收單位約有800個，包括已收回單位和未來數月將會回收的單位，最終會按推售的單位去決定售價。而截至今年1月，39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至126萬元，按市值的一五折至一八折出售。

受公屋清拆影響戶優先

申請資格方面，符合綠表資格的人士，包括現時的租置計劃租戶，均可申請是次銷售計劃；「居屋2020」的有效綠表申請者，如已在該申請表上同意將其申請保留至下期資助出售單位銷售計劃，並符合資格，其申請將自動獲納入今次綠置居計劃而不需要重新遞交申請；當局會在申請期前通知有效的申請者，如申請者再次遞交綠置居申請，會被視作重複申請，申請一律作廢。

受白田邨重建及石籬中轉房屋拆卸計劃影響的的家庭申請者，將獲得優先選樓資格，當局亦為「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者及單身申請者分別設800個及300個配額。

單身新入息限額12,940元

另外，房委會亦通過2021／22年度公屋入息及資產限額檢討，新的入息及資產限額今年4月1日起生效，當中1人、2人及5人家庭的公屋入息限額會有所增加，而3人、4人、6人至10人或以上家庭的入息限額則凍結在現行水平。 整體而言，公屋入息限額較20／21年度平均增加0.3%。小組亦通過將不同家庭人數的住戶的公屋資產限額凍結在現行水平。經調整後，單身人士的入息及資產限額為12,940元及26.6萬元，2人家庭的入息及資產限額為19,550元及36萬元。

公屋聯會於會前到房委會請願，要求加快公營房屋供應。他們稱，截至去年12月底，公屋平均輪候時間再度上升，飆升至5.7年，長者一人申請的平均輪候時間亦升至3.4年，同創20年以來的新高。他們促政府加快檢視「一地多用」項目，除考慮發展為多用途的公共設施大樓外，亦期望多考慮以混合模式發展住宅和公共設施，在設施的上蓋增建公營房屋項目；並加快公佈工廈重建研究。

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