疫苗接種計劃開展至今，已有6宗個案在接種科興後死亡，疫苗臨床事件評估專家委員會今日（15日）開會，討論接種疫苗後出現嚴重的異常事件報告，包括前日（13日）2宗死亡個案及1宗中風危殆個案。專家委員會共同召集人孔繁毅和李卓廣醫生將於會議後於政總開記者會交代，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯亦會出席。《蘋果》現場直播。

今上載私家醫生接種指引 僅提供「原則性」方式

衞生署衞生防護中心總監林文健在今午疫情記者會上表示，專家委員會今日召開會議研究近期的死亡及嚴重個案，而上星期的報告顯示，未見到個案與疫苗之間的因果關係。

林稱有關為私家醫生提供的疫苗接種指引會於今日上載。他稱指引主要是給基層醫生遇到一些常見慢性疾病該如何處理；對於為何指引沒有硬性的指標，林表示專家討論後認為，很難以一個硬性指標去決定病人是否合適接種，舉例稱如血壓及糖尿指數等，會隨病人年齡及身體狀況有不同，故只提供原則性的方式，由醫生判斷哪些患者並不合適。

針後不適人數增 林文健：因為接種疫苗人數增

被問到近期接種疫苗不適人數有增加，林文健指，因為接種疫苗的人數增加，不適人數自然會提升，認為最重要是看病人不適的情報是否與疫苗有關。雖然有指衞生署隱瞞個別不適事件，但林仍堅稱處方每日公佈的疫苗資料是「公開透明」。

他指，全球已有多個地方接種疫苗，以色列更已有100萬人接種，且有效降低入院及死亡率；另英國亦顯示長者染病及嚴重性以至死亡率都有下降，相信接種疫苗是有效，並認為數據證明疫苗是安全，故認為接種疫苗仍是效益高於風險。

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