去年5月27日網民為反國歌法二讀而發起「5.27和你慢駛塞車大行動」，有助理工程師被指在海底隧道以時速10至15公里慢駛，造成阻塞一至二分鐘。他今在東區裁判法院承認公眾妨礙等罪，主任裁判官羅德泉先為其索取背景及社會服務令報告，准被告保釋至下月9日判刑。同案中另一被告僅承認兩項涉及交通規例罪名，否認公眾妨礙罪，裁判官聽過其抗辯理由後，以影響公眾安全為由，附加擔保條件，下令他保釋期間不准他駕駛，案件押後至5月27日審訊。

被告為簡漢強（40歲）及郭偉俊（26歲）兩人各自面對一項公眾妨礙罪及兩項道路交通（車輛構造及保養）規例罪。首被告否認公眾妨礙罪，承認另兩項道路交通控罪，次被告則承認全部三項罪名。

裁判官在處理首被告的審訊事項時，控方透露將傳召隧道公司經理作證人，以及閉路電視和車輛拍攝的片段。辯方則指，被告將準備醫生報告，指他當時因關節創傷，右手不能用力而被拖慢行駛速度。羅官隨即問辯方至今被告可有駕駛。大律師指，首被告經治療後神經系統已好轉，現需接載小朋友。羅官最終以影響公眾安全為由，下令其在擔保期間不准駕駛，並須將車牌交給法庭。

官指被告響應網上呼籲不能稱作無組織

案情指，去年5月27日早上8時22分，郭與另一輛私家車霸佔海底隧道由九龍至香港方向兩條行車線，郭行右線。一分鐘後，隧道營運經理發現隧道九龍入口收費亭交通擠塞，透過閉路電視見兩車以時速約每小時10至15公里在隧道中慢駛，而兩車前面並無其他車輛。

隨後警員在隧道出口位將兩車截停。跟隨後面的司機指，一般行畢隧道需時5分鐘，惟該次行駛用了6至７分鐘。郭之私家車經檢驗後發現水箱護罩安裝不穩固及左邊強制前燈故障。

郭的大律師求情指，被告於2015年預科畢業，現為助理工程師。他形容自己行為愚蠢幼稚，沒有考慮法律後果，對此感到後悔。案中私家車是從網上購入的二手車，因缺乏經驗未有檢查清楚，而該車於半年前亦已出售，不再重犯。

辯方又指，郭與另一司機互不相識，無組織犯案。羅官即時截停並質疑被告響應網上呼籲，不能稱作無組織。

辯方另遞上郭父、上司及郭親撰的求情信。羅官先為被告索取背景及社會服務令報告，准以原有條件保釋至下月9日判刑。

【案件編號：ESCC2550/20】

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