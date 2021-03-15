銅鑼灣京都廣場的瀛豐放題料理專門店疑食物中毒個案，衞生防護中心指今日新增5宗個案，涉及13人，連同本月11日公佈的2宗個案，受影響顧客已增至共18人。中心稱市民曾食用生蠔、海膽和帶子刺身，之後出現腹瀉、發燒及嘔吐等病徵。

衞生防護中心於本月11日公佈2宗懷疑食物中毒個案，涉及1男4女，他們均於瀛豐放題料理專門店晚膳，中心今日再公佈新增5宗個案，分別涉及7男6女，年齡介乎10歲至50歲，他們分別於本月5日至12日期間，於該餐廳用膳，曾進食生蠔、海膽和帶子刺身，分別出現腹瀉、發燒、惡心及嘔吐等病徵，當中6人曾經求醫，毋須入院，全部人情況穩定。

衞生防護中心發言人稱，近期就該食肆錄得共7宗個案，涉及18人。流行病學調查顯示，當中4宗個案在食環署開始調查和採取控制措施前已在相關食肆進餐，署方已通知食環署相關新增個案，調查仍然繼續。中心提醒市民應光顧可靠及有牌照的食肆，以及避免進食生的海產及小心選擇冷盤等。

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