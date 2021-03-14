中共通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，重點是修改香港選舉制度，讓香港僅存的一點點民主選舉也淪為中共式花瓶民主，徹底撲滅香港人民的普選希望。這是繼國安法以後，又一次對一國兩制的根本顛覆。但看看西方世界，幾乎沒有反擊。2019年走上街頭的那些香港年輕人，絕大多數對西方抱有熱切的希望，現在是不是失望呢？對此我深有同感。1989年夏天，面對中共在北京的殘酷屠殺，西方世界除了譴責還是譴責！而當時廣場上的年輕學生，卻有許多人憧憬美國軍隊會不會神兵天降。這當然是白日夢。

我很早就寫文章勸香港年輕人：可以用最大的熱情反抗暴政，但千萬不要對未來抱有不切實際的幻想。僅僅一個香港，抵抗不了中共的倒行逆施。唯一能夠對抗中共的西方世界，自顧不暇。根本原因，就是西方左派無所不用其極地自毀長城。中共信奉的只有實力！過去多年，美國總統裏只有特朗普看得最清楚。在香港問題上，他並不特別發聲譴責，而是通過一系列具體的法律遏制中共。如果譴責有用，中共在1989年就被譴責倒台了。特朗普受到西方主流媒體無盡的謾罵。這些媒體完全不清楚，只有實力強大的美國，才能遏制中共這樣的強權，也是保護香港的不二選擇。

西方最近20年，左派佔據了社會領導地位，內政外交都奉行「以德治國」，從美國的奧巴馬到德國的默克爾都是如此。而在實際政策上，反而無限制地和中共大做生意。左派這種自相矛盾的虛偽，是讓人類文明最近20年倒退的根本原因。香港年輕人可以不喜歡西方右派，但千萬不要相信西方左派。右派好歹還實話實說，左派都是口惠而實不至，誇誇其談。一廂情願相信左派理念，最終就是：中共越來越強大，西方越來越沒落。

羅大佑有首著名歌曲《亞細亞的孤兒》，是今天香港最真實的寫照：亞細亞的孤兒在風中哭泣，沒有人要和你玩平等的遊戲。中共的平等指望不了。那麼西方呢？香港顯然也不是他們平等的夥伴。97之後的歷史已經證明：西方絕不會為了香港和中共翻臉。2019年的抗爭，很可能就是香港最絕望的吶喊。那是人類歷史上極少有的驚天地泣鬼神的群眾運動。但西方左派卻連一個諾貝爾和平獎都捨不得頒給香港。無他，恐懼中共而已。還有比這更諷刺的嗎？美國為首的西方世界，正走在文明的自我毀滅道路上。只是非常可悲的是，我們這些相信西方文明理念的東方人也被殃及。香港就是這個歷史過程中的犧牲品。

自由是最重要的價值觀

當然，再黑暗的午夜也會有打鳴的公雞。一定有樂觀主義者說：未來是光明的。這簡直是對於中共教科書式的精神勝利法的剽竊。人生只有幾十年。200年後即使全世界都民主自由了（可能性很低），但從今以後20年的香港人，卻要生活在專制和獨裁統治之下。個中辛苦，冷暖自知。未來的香港，幾乎可以肯定將成為中國的奴隸。變成深圳這類城市，都算燒了高香。看看中共是如何對待今天的新疆的吧。

在中共眼裏，香港人與維吾爾人有着共同特點：非我族類，其心必異！僅此一點，就完全違逆了習近平「大一統」的雄心壯志。最近兩年中共對香港設計的各種政策法律，都是有計劃、有步驟地剝奪香港人的自由，哪怕是「不關心政治的自由」都會被攻擊為「不愛國」。而自由本身，就是香港以及西方文明的最重要的價值觀。沒有了自由，就沒有了靈魂。

一劍飄塵

旅美作家