每次於超市購物，不少人會將貨品格價，以選擇較便宜、抵用產品。消費者委員會去年12月收集百佳、惠康、AEON及U購的4間大型連鎖超市合共12類、逾1,000預先包裝食品的價格資料，以貨品淨重或淨容量計算其單位價格，發現部份大包裝的價格、原箱貨品單價比小包裝或單件購買的貨品貴，即使售價相同，因貨品淨重量或容量的分別，價錢可相差近80%，而即使淨重量相同，亦因包裝方式不同，價錢相差超逾40至60%。

調查於去年12月進行，分4次收集4間大型連鎖超市12類的預先包裝食品的價格資料，種類包括「鮮奶／牛奶飲品」、「意粉醬／茄汁」及「穀類早餐」，合共逾1,000項資料。

大包裝單價可比細包裝貴42.2%

調查將各項貨品的淨重量或容量計算每100克或每100毫升的單一價格並進行分析，發現20組貨品的大包裝單價比細包裝貴1.3%至42.2%。當中以「雀巢鷹嘜煉奶」的單價相差最大，以4間超市的450克直立支裝的單價為6.9及7.3元，而185克支裝價格則介乎5.1至6.8元，該貨品大支裝單價較細支裝的單價可貴1.6%至42.2%。另一款「Skippy幼滑花生醬／粗粒花生醬」，百佳、惠康及U購出售的510克大樽裝的單價為7.2及7.6元，較其462克包裝6至7.3元單價，貴4%至19.9%。

即使原箱貨品的單價，也不一定比單件購買的貨品便宜，例如惠康出售每包250毫升的「維他朱古力牛奶飲品」，其中3次收集到的每100毫升單價為1.8元，較其9包裝的1.6元單價高出15.4%。同樣惠康出售的原箱12包，每包946毫升的「子母天然純牧原味牛奶飲品」，每100毫升的價格為1.8元，較3包裝的1.6元，高出逾10%。

同品牌不同味道價格差近80%

另外，18組貨品同一品牌、包裝外觀接近，但因不同味道的淨重量不同，價格可相差近80%。例如，AEON 出售的「REGALO日本製意粉醬」，4種不同味道的淨重量由75.3克至135克不等，雖然售價同為29.9元，惟因淨重量不同，每100克價錢由22.2至39.7元不等，相差達79.3%。

另一例子如，AEON及百佳均有出售的「桂格有機即食燕麥片」，「原味」及「楓糖味」均為33.9元，「原味」只有224克，「楓糖味」則有328克，以每100克價錢計算，「原味」較「楓糖味」貴46.3%。

貨品包裝亦會影響售價，例如「亨氏茄汁」，20安士（約567克）的「膠樽倒立唧裝」於百佳、惠康、AEON的每100克的價錢由3.8至4元不等，較同一貨品的320克袋裝的單價高出22.7%至36%，亦較300克的單價高0.8%至36%。

在10組預先包裝鮮貨食品，超市標示的重量單位亦不一，由每磅、每100克，甚至每斤都有，以新鮮魚「盲鰽」為例，Taste 或Fusion每斤售價48元，惠康每千克為112.4元，AEON每100克為14.8元，換算每100克的單價後Taste或Fusion的單價為7.9元，較AEON單價14.8元，相差達86%。

展示不同重量或容量單位易令消費者混淆

不論是超市的實體店或是網上購物平台，不同包裝的同一貨品或會展示不同重量或容量單位，令消費者混淆，例如「黑白全脂淡奶」，450毫升紙盒裝、156毫升的12杯裝則以「毫升」標示，但160毫升罐裝，超市卻以「克」顯示其淨重量。

消委會表示，超市貨架標示貨品時所採用的淨重量或容量單位無統一標準，而同類貨品或以不同重量、容量或尺寸包裝，故貨架上售價最便宜的貨品，不一定最化算，亦增加格價難度。消委會建議超市除標示貨品價格外，應參考澳洲、加拿大魁北克省、美國部份州分或地區等，加入以單價展示貨品售價，以及價錢牌上提供以統一單位計算的單位價格資料，讓消費者更易比較售價。

消費者亦可參考消委會的「網上價格一覽通」，該網每日更新及比較6大超市逾2,200款貨品售價，顯示單位價格、最大差價等，消費者能利用網站了解貨品價格資料。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！