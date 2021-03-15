URSUS Fitness群組持續擴大，其中一名確診者因曾於潛伏期內帶子女到位於灣仔的Baumhaus遊戲班，令8名僅11至18個月大的幼童及其家長亦須到竹篙灣檢疫中心接受隔離。該批家長向《蘋果》投訴，指營地環境未如理想，且未能提供雪櫃供授乳母親存放母乳，膳食亦大多不適合幼童食用，希望政府容許相關家庭留家或到酒店檢疫。

由衞生署及民安隊負責管理、提供共3,500個檢疫床位的竹篙灣檢疫中心，日前接收多名因URSUS Fitness群組而被波及的外籍家庭，當中至少有8名11至18個月大、早前曾參加Baumhaus遊戲班的幼童。該遊戲班因曾有確診者在場，加上現行法例下2歲以下幼童可豁免「強罩令」，衞生防護中心因而將參加者界定為密切接觸者。

至少4名母親無法存放母乳

2名現於竹篙灣檢疫中心隔離的外籍家長向《蘋果》投訴，指營地環境雖然適合成人居住，但對幼童而言相當不友善，例如營地無法提供嬰兒床、房內家具亦有銳利尖角；剛學行的幼童容易因在房內釀成意外。

該名家長亦稱，部份家庭抱怨房間沒有熱水供應，令他們無法沖製嬰兒食品；有房間亦有光害問題，幼童無法熟睡，長期在房內哭鬧。

該批家長亦向《蘋果》投訴，指由於房內沒有雪櫃，有至少4名正餵哺母乳的母親無法存放母乳。有家長稱，他們曾向負責膳食的職員反映，惟職員僅指可提供奶粉或已調味、供成人食用的軟餐（Porridge）作代替，令他們大感不滿。有家長甚至對此感憤怒及不可接受。

該批家長表示，現時只是隔離期的第2、3天，但情況已無法令人忍受。他們希望政府能視乎須照顧嬰幼兒的家庭其特殊需要，容許他們留家或到酒店檢疫。

《蘋果》已就事件分別向衞生署及Baumhaus遊戲班查詢，正待回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！