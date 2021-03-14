【本報訊】特首林鄭月娥上任以來一直稱聲房屋問題是施政重中之重，惟本港劏房問題越趨嚴重，露宿者更是有增無減。截至去年底，社署已登記的露宿者增至約1,500人，創回歸以來新高。社區組織協會指疫情下本港有逾25萬人失業，估計至少有逾2,000名無家者。社協炮轟林鄭政府一直沒有制訂政策支援無家者，只顧執行中央指令加強檢測，寧願將社區中心改作檢測中心也不讓無家者暫住，任由他們自生自滅。

國務院副總理韓正早前接見林鄭月娥等人，有與會者引述韓「要求」林鄭盡快解決住屋問題，稱中央政府全力支持本港搞好長遠規劃、解決貧富懸殊及住屋等問題，擺明不滿林鄭於房屋方面表現。事實上，樓價高、租金貴及官商勾結等，是導致港人特別是年輕人不滿政府重要原因之一。

政府低估現況

「你見到『出面』住嘅人係越來越多，就知道香港𠵱家情況係點」。阿明（化名）口中的「出面」是指瞓街，可以是連接尖沙嘴文化中心的行人隧道，也可以是深水埗通州街公園，或是福華街通宵營業的麥當勞，「行過仲見到好多人喺度，如果有改善，嗰個族群應該越嚟越少」。他曾是族群一員，夜宿快餐店。

阿明在東莞工作十多年，三年前工廠結業，不得已回流香港，卻因沒地方住淪為麥難民。後經社工轉介，他住過政府資助的露宿者宿位，但限時進出，僅可住半年。直至一年多前，他改住社區組織協會「友家宿舍」，24小時開放方便他找到一份運輸工作，年屆半百的他，暫時找到安居之所，「過返正常生活」。

有瓦遮頭沒人想瞓街，阿明發現現時的無家者比三年前他初次露宿街頭時更多，「我覺得香港係冇進步，停留咗喺度，因為冇改善到，可能仲差咗」。

社署數字顯示，2019/20年度有1,423名已登記露宿者，按年上升9.7%，是回歸以來有紀錄最多，至去年底更增至約1,500人。由於社署只記錄有登記個人資料的露宿者，往往低估現況，加上疫情，失業率高企，社協估計目前全港露宿者超過2,000人，包括一批因疫情從澳門和內地回流的港人。

社協轟欠支援

一直在內地租屋住的阿力（化名）原本在香港做洗碗工，月入萬多元，去年因疫情未能上班，積蓄耗盡，沒錢繳付內地的房租，他只好回流香港。他先入住隔離營，需繳付2,800元，「冇諗過返香港都要畀錢政府」。離營後流離失所，露宿者宿位爆滿，他一度寄居麥當勞，後來獲社工協助，與同路人合租賓館，現靠打散工為生。

一直協助露宿者的社協組織幹事吳衞東指，疫情下非綜援無家者增多，加上早前食肆晚市堂食被禁，麥難民被迫重返街頭。他批評政府從沒政策支援無家者，面對疫情威脅，民政署亦拒絕開放社區中心讓無家者暫住。他指，美國及台灣等地都有政策或法例保障無家者，新西蘭政府在疫情下，更租用酒店讓無家者暫住。

「香港差好遠！」前年隨社協到台北交流的穩叔稱，當地政府會派發防水的儲物袋，讓無家者存放家當並安置在艋舺公園指定地方，有保安員看守。反觀香港，各部門用盡手段趕絕無家者，把家當作垃圾，公園每天洗地四次。

77歲的穩叔曾任職公共事務機構管理層，卻因嗜賭，2008年一場金融風暴輸掉身家，賠上家庭，終淪落街頭。他寧靠社福機構接濟也不申領綜援，只怕又倒錢落海。

他們的故事記錄於社協本月20日起舉辦的「無家者生活誌」。吳衞東期望透過展覽，喚起社會上更多人關心弱勢社群，「理解佢哋嘅需要」，促使政府制訂無家者友善政策。