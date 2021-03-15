機管局前年8月成功向高等法院申請臨時禁制令，禁止市民干擾機場運作及必須在指定示威區內示威。機管局今以被告沒有向法庭抗辯為由，要求法庭直接判機管局勝訴，並且宣佈禁制令永久有效。惟法官陳嘉信質疑目前禁制令涵蓋範圍及人物並不清晰，建議局方釐清相關內容。最終陳官暫不處理機管局的申請，並且押後聆訊，擇日進行正審，預計屆時需時3小時。

被吿為「非法及故意阻礙或干擾香港國際機場正常運作的人」，今沒有委派代表律師抗辯，原告則為機管局。陳官指以他理解，機管局一方申請將禁制令涵蓋至離境大堂、入境大堂以及暢達路，惟目前禁制令的相關內容並不清晰。

陳官亦引述英國上訴庭等外國案例指出，禁制令只能針對牽涉目前案件程序的人，而不包括後來者。他要求機管局釐清其永久禁制令只是針對2019年的事件、抑或是希望防止未來會出現的示威。陳官又假設謂，若20年或30年後有人再度阻礙機場運作，該批人又是否同樣受到相關禁制令規管；如答案為否，局方應該修訂其草擬禁令的內容，以使禁令不涵蓋那些人。

陳官向機管局一方指，如果局方認為欲藉禁令處理未來發生的事，局方宜修改申索陳述書，而局方不能以現時文件申請永久禁制令。陳官又表明今天不能處理機管局申請，建議案件擇日再作正式聆訊。機管局一方表示，會在書面陳詞內解釋相關事宜。

【案件編號：HCA1471/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！