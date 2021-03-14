【本報訊】本港疫情持續，昨日新增24宗確診，全屬本地個案，累計個案增至11,282宗，另有20多宗初步確診個案。健身中心Ursus Fitness群組再多10人染疫，累計有109人中招，成為本港第二大確診群組，該群組更疑出現第三代傳播，一名曾到該健身中心健身的鴨脷洲港灣學校IT老師疑將病毒帶返校內，令該校出現小型爆發，先後有一名IT老師及一名視覺藝術老師中招，該校41名師生須隔離檢疫。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨於疫情記者會上指出，國際學校港灣學校The Harbour School （The Grove）出現小型爆發，首宗個案是第11227號35歲男IT老師，他是Ursus Fitness顧客，3月8日最後上班，3月10日發病；第二名患者為第11254號38歲男IT老師，3月11日最後上班，當日發病，未有到過健身中心。兩名患者在同一IT教室工作。昨日初步確診的視覺藝術老師，曾在該IT教室與第11254號患者戴口罩聊天約10分鐘，第11227號患者當時亦在場。

群組750接觸者送檢

歐相信今次涉人傳人播毒，涉事IT教室有爆疫風險，35名曾到該教室上課的學生及6名助教須檢疫。該校前日已被強檢，所有師生需檢測。被追問初步確診的視覺藝術老師是否為該群組第三代傳播，歐稱中心仍在追查，「流行病學角度睇，第二個（教師）傳播機會大啲，但不排除班房亦有爆發可能。」

健身中心群組昨新增10宗確診，包括6名顧客及4名密切接觸者，累計109宗確診，包括7名員工、81名顧客及21名密切接觸者，另有10多宗初步確診。患者3月6至13日發病，不少個案病毒量高，該群組至今有750人被列為密切接觸者須檢疫，約有1,900人名密切接觸者的家人要檢測。

歐指病毒潛伏期長達14日，須觀察多一周才可確認群組疫情是否受控。他指該群組播毒模式類似食肆名潮群組，有超級傳播者。中心至今未找到源頭病人，有機會是無病徵感染者。

Ursus Fitness群組患者不少居於中西區，部份大廈更受封區影響，聖士提反堂中學宣佈今明兩日停課，位於高街的私立救恩學校（小學部）暫停今個星期面授課；惟六年級因星期四開始考試，需如常回校。

九龍塘官小九龍真光停課

其他源頭不明個案中，九龍塘官立小學12歲小六學生（第11273號），其於利豐紗廠工作的父親亦初步確診；67歲家庭主婦（第11280號）的67歲於九龍真光中學做校工的丈夫亦確診（第11279號）。中心已建議兩校停課14天及全體師生檢測。被問到接連有學校出現確診，全港學校需否停課，歐指若學校出現個案，中心會追查，師生亦需檢測。

另外，由國泰營運的馬尼拉至香港航班（CX906）有五名乘客確診，衞生署宣佈國泰相關航班禁飛香港兩個星期。

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