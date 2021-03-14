47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，其中本獲准保釋的譚文豪，因律政司「追殺」要求覆核保釋決定，上周在覆核申請中被《國安法》指定法官杜麗冰拒絕保釋，須繼續還柙至5月31日再應訊。譚步入拘留室前，依依不捨地望着妻子及至親，輕拍胸口，神情無奈；妻子亦輕拍心口，並握拳回應作鼓勵。待譚文豪步入拘留室後，妻子終於難掩傷心，掩面痛哭。

「我好快可以出嚟送外賣俾大家」

譚文豪與妻子及一對仔女團圓之日或許暫未有期，惟譚與港人暫別，日子早定於2月28日、往警署報到前數小時。其開設食肆「一日三餐」周日（14日）晚上載譚文豪28日往警署報到前的錄音，題為「譚文豪與香港人暫別」。畫面片段是譚一幅幅工作照。

飛機師空降茶餐廳，人生換了跑道，如今，譚又換了另一條跑道，不甘不願不服，但他向大家承諾，「一日三餐」由抹枱落單的小伙記、廚房佬、水吧部以至洗碗姐姐，會如常為大家服務。「當然肥仔仍然會咁肥⋯⋯」。

一切一切都會運作如常。譚說。「大家唔使擔心我，我會好好適應牆內嘅生活，希望大家繼續支持『一日三餐』，我好快可以出嚟送外賣俾大家！ 」

譚文豪錄音全文：

「各位熱愛香港嘅同路人，我係譚文豪。

相信大家睇到新聞都知道，我因為《國安法》而被還押，短期內呢都唔能夠同大家見面。所以預先錄定音，答謝大家嘅支持。

未來呢有一段時間我唔會可以喺『一日三餐』同大家打招呼，或者係幫你抹枱幫你落單，但係我相信廚房嘅同事仍然係會花心思煮好每一道菜、水吧嘅同事仍然係會好落力咁樣沖好每一杯奶茶、樓面嘅同事仍然都會努力斟茶遞水、洗碗姐姐呢仍然都係會省到啲碗碟立立令，當然肥仔仍然會咁肥⋯⋯一切一切都會運作如常。我相信、亦好信任『一日三餐』嘅團隊依然會提供高質素嘅服務俾大家。

最後，大家唔使擔心我，我會好好適應牆內嘅生活，希望大家繼續支持『一日三餐』，我好快可以出嚟送外賣俾大家！ 」

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