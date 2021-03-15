武漢肺炎肆虐本港超過一年，同時打亂不少準新人的計劃，不但婚期一改再改，連帶相關的婚宴服務亦大受影響，更可能引發新人與商戶爭拗。消費者委員會去年共接獲233宗涉及婚禮服務的投訴，其中逾半數個案涉及婚宴酒席（122宗），而婚紗攝影服務則佔近30%（69宗）。當中有新人因取消婚宴，被商戶要求賠償14萬元；有新人因海外婚禮攝影受阻，未獲退回定金；亦有新人因婚宴多次延期，但新娘化妝服務只准改期一次，無法退回定金。

個案一：因疫情取消婚宴須賠償14萬元

投訴人與未婚夫原訂於去年10月結婚，約年半前訂下A酒樓集團婚宴，並已支付三期定金合共7.2萬元。惟港況府其後禁止晚市堂食，投訴人自7月起多次向A酒樓查詢安排，但對方沒有回覆。其後有職員聯絡投訴人，稱該公司正分階段為受影響顧客安排改期，並將於8月下旬跟進10月的婚宴安排，屆時若決定延期，則可免費改期一次。如現時要求延期便要付5%行政費，酒水菜單亦按翌年價格計算，並喪失原本合約內享有的額外優惠。

由於疫情反覆，投訴人擔心婚禮未必能如期舉行，與未婚夫商量後決定先取消10月的婚宴。A酒樓要求他們按合約條款繳付消費總額70%（約14萬元），作為單方面取消的賠償。投訴人對此非常不滿，認為是基於安全考慮才逼不得已取消婚宴，故要求消委會與A酒樓商議取消婚宴及退款。

經消委會調停後，A酒樓同意取消婚宴，亦毋須收取額外賠償。投訴人雖然未能取回已付的三期定金，但為了減低損失亦唯有接納方案。

個案二：海外婚禮攝影受阻無法退訂

投訴人早前購買B公司價值$16,380的海外婚紗攝影服務，並已付一半定金，原定去年10月出發往日本輕井澤拍攝。惟日本實施限制入境措施，B公司遂於8月聯絡投訴人，建議改為在香港拍攝，或者延後日本拍攝期，投訴人認為方案未能切合其需求，提出退回定金，但被拒絕。

由於B公司表明即使選擇於香港拍攝，亦不能退回差價，必須將已簽訂合約之金額全數用於B公司的服務。投訴人認為不合理，稱變相花近1.6萬多元購買一輯香港婚紗照，與海外拍攝的原意相距太遠，而且一對新人早已於香港拍攝婚紗照，毋須再多拍一輯。投訴人認為B公司未能履行合約訂明的日本婚攝服務，要求終止合約，他亦願意商議扣減合理手續費。

B公司強調已盡力提供多種可行方案予投訴人，只是對方不接納。由於要一視同仁處理在不同階段受影響之顧客，B公司拒絕其他方案。消委會建議投訴人可考慮透過小額錢債審裁處追討。

個案三：新娘化妝服務只可改期一次 不設退訂

投訴人與其居台灣的未婚夫原訂去年5月在港舉行婚禮，並預約C公司新娘化妝及造型服務（費用為$12,600），投訴人已支付定金$6,300。年初因各地實施封關，投訴人的未婚夫身在台灣未能來港，投訴人將婚期押後至10月初，C公司當時亦同意改期。

至8月下旬本港疫情持續，投訴人估計10月初的婚禮亦難以如期進行，再與C公司商討改期，但C公司強調只允許改期一次，定金亦不予退回。雙方交涉無果，投訴人遂向消委會求助，重申婚禮受疫情影響再三延期實非消費者所能控制，要求公司考慮給予免費改期或退款。

C公司則堅持收據條款已列明不能更改日子、服務內容或取消預約，並聲稱早前已酌情允許免費改期一次，拒絕再次改期或退回定金。最終投訴人決定將原定10月初舉行的婚禮延期，因此當日不需要C公司的服務，C公司知悉後亦表示不會追收餘下尾數。

消委會籲商戶主動與新人相譏議達至雙贏

消委會表示，明白婚禮服務商戶重視合約精神，難單憑不可抗力等因素而對所有受影響顧客安排無條件退款。然而，商戶若能因應特殊情況主動與顧客商議較靈活及切合顧客需要的代替方案，既可展現關顧客戶的誠意，亦能提升口碑商譽，達至雙贏。消委會呼籲商戶及消費者在艱難時期，互相體諒，積極溝通取得共識，共同將損失和影響減至最低。

消委會建議消費者先與商戶作好溝通，簽訂合約前，先向商戶了解因疫情被迫更改或取消時的具體安排，例如何時獲通知、何時需要作出決定，以及商戶是否設有替補方案等；訂立合約時，可考慮分階段付款，先付部份定金，萬一必須更改或取消服務，可將損失減低；留意合約有否訂明取消條款，例如是否不能退回定金、有否單方面取消的賠償或追收餘款等細節；規劃婚禮時可能要就所選場地及賓客人數多作考慮，訂下一些後備方案，萬一遇上特殊情況被迫更改婚禮安排，可盡早作準備。

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