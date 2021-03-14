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武肺疫苗上月26日開始接種，德國BioNTech研發嘅復必泰疫苗亦已於本月10日開打，但政府力谷嘅國產科興，至今有六人在接種後死亡。

許樹昌曾拒答打邊隻

上月疫苗顧問專家委員會以「效益大於風險」為由為科興開綠燈，之前有記者問過許樹昌會唔會打科興，許話「私人問題唔好答，唔應該將呢啲問題政治化」，到日前許同中大醫學院院長陳家亮等多位教授去中大醫院打疫苗，許樹昌打邊隻終於揭盅，咁就梗唔係許話「效益大於風險」嘅科興，而係BioNTech，難怪又有網民揶揄「把口話科興得，身體卻很誠實」！

雖然政府不斷話科興好，又話長者打科興冇問題，但睇返醫學界好多名人，除咗64歲港大微生物學系講座教授袁國勇揀接種藥力猛一啲嘅BioNTech，踏入90歲嘅港大內科學系榮休教授、醫學界元老級人物楊紫芝、醫管局前主席梁智仁等，早排都去咗打BioNTech。

中大醫學院院長陳家亮日前為鼓勵市民接種疫苗，亦帶住一班醫生去打，包括腫瘤學系系主任莫樹錦教授、醫學院助理院長（校友事務）容樹恒教授，當然仲有內科及藥物治療學系系主任許樹昌教授。咁中大醫院可以接種邊種疫苗呢？答案係：BioNTech，網民揶揄班專家講到科興幾好都冇用，連自己都唔打，你點叫市民信科興係正嘢？

李八方