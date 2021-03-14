【本報訊】一名foodpanda外賣員今年1月初在天水圍被數名軍裝警員截查，被指涉嫌盜竊保溫外賣袋及在警署內以頭部襲警而被捕。事主趙先生透露，昨日到警署報到時，警方落案控告他涉嫌襲警，案件排期下月15日屯門裁判法院提堂，他炮轟警方濫捕。

轟警濫捕砌生豬肉

今年1月初，在foodpanda任兼職外賣員的趙先生，原本在天水圍嘉湖銀座對出的公園休息，本來打算沒有外賣定單後便回家，但因為發現警方在現場執法而圍觀，及後被警員以「形迹可疑」為由截查。當警員發現他錢包放有「光時」字樣的卡片後即變臉，以惡劣態度質問他知否香港有國安法，又質疑其外賣袋是「偷返嚟」，要求事主自證清白，最終將事主帶返警署，其後獲准保釋。

事主趙先生向本報透露，昨到天水圍警署報到時，警方落案控告他涉嫌襲警，案件排期下月15日屯門裁判法院提堂。他批評警方最初以涉嫌盜竊罪拘捕他，其後又指他涉嫌襲警，「咁𠵱家落charge冇落盜竊，我就覺得佢一開始就係濫捕……你睇唔過眼一個市民，就用一個莫須有嘅理由拉佢返差館，咁你就可以砌生豬肉，佢唔會告你本身拉返去條罪，因為佢知告你唔入」。

警方回覆指今年1月2日晚上約10時，天水圍分區人員於天恩路18號對開處理一宗案件時，發現一名形迹可疑男子，並於該男子身上撿獲一個懷疑不屬於他的外賣保溫袋，該21歲姓趙男子涉嫌盜竊被捕。警方續指該名男子被帶回天水圍警署期間，曾以頭部襲擊一名男警員，他其後因涉嫌襲擊警務人員被捕，昨被控一項襲擊警務人員罪，下月15日在屯門裁判法院提堂。