武漢肺炎持續，西營盤URSUS Fitness引爆健身室群組，亦令金融中心地帶成為重災區，第五波疫情隨時掀起。記者今早到中環一帶視察，高峯時間的返工人流未有減少，國際金融中心（IFC）等大廈只有恒常清潔，未見有大清洗。有打工仔表示，對中西區爆疫感擔憂，會「自保防疫」減少外出午膳，盡量避開人群，但也有市民坦然面對疫情。

中環檢測站大排長龍

位於中環愛丁堡廣場的檢測站，早上已有數十人排隊檢測，中午時份更一度大排長龍，目測至少50人排隊輪候檢測，當中不乏穿西裝的上班人士。

不願上鏡的劉生從事運輸行業的文職工作，他指平時主要在中環區午膳，但疫情下都是買外賣為主，「因為午飯時間餐廳都係多人，寧願買走，匿埋喺公園或者靜啲嘅地方先食。」但自己亦要衡量附近會否多人，「或者食快啲囉」他稱，已減少與同事一齊進食，「因為除口罩嗰陣都有少少concern（擔心）」。劉批評政府防疫措施如「唧牙膏」：「都係頭痛醫頭，腳痛醫腳咁」，未能對症下藥。

從事金融業的梁小姐表示，對中西區爆疫感擔憂，並指疫情爆發至今已減少外出，「（戲院）都已經好耐無去」，又有自行前往檢測。她指，公司雖未有新的防疫彈性上班的指引，但相信疫情下公司會再有新安排，自己會減少午膳時間出外進食，「可能都會帶番飯」，亦避免與同事一起食飯。

從事IT行業的李先生則表示不擔心，「始終我哋依加有檢測做緊，見到政府都有強制檢測。」但自己卻未有趁周末做檢測，指並未有與外籍人士接觸，「得閒有時間都留喺屋企多」。午膳主要是買外賣，亦減少到戲院看電影，「本身睇開Netflix 嘅，對戲院需求無咁多」。

避免到多外籍人士出沒地方

身穿健身服的李小姐表示，自己經常出沒中環地區，亦曾前往爆疫健身室，現時已減少及避免前往做運動，但未有因疫情減少出外，「其實（疫情）都咁耐啦，要減少去嘅都減少咗」，只會避免到多外籍人士出沒的地方。在尖沙嘴工作的她表示會如常出外午膳，但會留意餐廳的防疫間隔，或獨自進食。

在黃竹坑上班的Carman表示，平日上班都會途經中環，雖得悉中西區爆疫，但不太擔心，「咁每日都要返工㗎嘛，所以冇咩感覺」。疫情再次爆發，她表示已減少出外進食，至於上班安排則需視乎公司政策的配合；續指對政府失望，認為政府封半山成效不大，因檢測後仍可能有隱形患者。

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